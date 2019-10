El Reial Madrid rep el Granada sense Courtois ni tampoc cap lateral esquerre

El Reial Madrid rep aquesta tarda el sorprenent Granada, un equip que fa poques setmanes va guanyar el Barça i que ha començat molt bé la temporada malgrat pujar de la Segona Divisió. El conjunt blanc intentarà sumar un bon resultat per oblidar l'ensopegada del dimarts contra el Bruges belga a la Lliga de Campions i afrontar així l'aturada pels compromisos internacionals amb la condició d'invicte i com a líder en solitari del campionat. Zinedine Zidane no podrà comptar amb el porter Thibaut Courtois, que pateix una gastroenteritis aguda, ni tampoc amb cap lateral esquerre: Nacho, Marcelo i Mendy seran baixa. Pel que fa el conjunt andalús, que ha sumat 14 dels primers 21 punts en joc, arriba al Bernabéu amb el principal dubte del porter Rui Silva. Sí que jugarà l'exmadridista Roberto Soldado.