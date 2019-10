El derbi entre el Lloret i la Jonquera obre la jornada a Primera Catalana

El Lloret i la Jonquera intentaran aquesta tarda (17.00) aconseguir la seva segona victòria de la temporada en un derbi de necessitats. Tan selvatans com alt-empordanesos sumen una victòria en quatre jornades i confien aconseguir un triomf que els permeti fugir de la part baixa. El Lloret ve de caure plantant molta cara al camp de l'intractable Palamós que demà visita el Rubí. El líder Girona B també es desplaçarà per jugar contra la FE Grama a Santa Coloma. Per la seva banda, el nou Llagostera B de Vicenç Fernández rebrà el Vic mentre que l'Escala visitarà el Mollet.