Ansu Fati era a la prellista de la selecció per als partits amb Noruega i Suècia

El seleccionador espanyol, Robert Moreno, va confirmar ahir que el jove i prometedor davanter de 16 anys que pertany al Barça, Ansu Fati, formava part d'una «prellista» per als partits davant Noruega i Suècia, mentre que el responsable de la Sub-21, Luis de la Fuente, va assegurar que no l'ha pogut citar perquè «no és seleccionable».

La possible presència del futbolista d'origen guineà, recentment nacionalitzat perquè pugui jugar amb Espanya, havia despertat molta atenció. Però a l'hora de la veritat el seu nom no ha aparegut en cap de les dues. «Era a la prellista, com també ha passat amb jugadors com Adama, Luis Alberto, o altres futbolistes joves com Mikel Merino o Zubeldia», va explicar el català Robert Moreno davant els mitjans. «Estic parlant d'algú que no és a la llista com una cosa excepcional, però és que el que li està passant a aquest noi és excepcional», va afegir.

El tècnic va afirmar que vol «ajudar» directament en el procés de «creixement» d'Ansu Fati «per una qüestió egoista». «Vull que arribi a ser el jugador que pot ser. Era a la prellista, però hi ha hagut una sèrie d'esdeveniments; el principal és que darrerament ha estat lesionat. Per tant, ni en Luis (De la Fuente) ni tampoc jo ho hem pogut valorar finalment».

I va continuar: «Tots els noms que acaben entrant en una prellista són susceptibles de venir algun dia amb la selecció. Ansu està generant moltes expectatives i estem compilant molta informació d'ell. Pel bé de tots cal tractar-lo de la manera més honesta i sincera possible per intentar així ajudar al seu creixement. És un jugador que, tot i la seva edat, està jugant en un equip com el Barça».



Pau López, convocat

El gironí Pau López, porter del Roma, és un dels integrants de la llista de 24 futbolistes convocats per als partits contra Noruega i Suècia, corresponents a la fase de classificació de l'Eurocopa del 2020. Les principals novetats són les de Sergio Reguilón (Sevilla), Pau Torres i Gerard Moreno, tots dos del Vila-real. També, del conjunt de la Plana destaca el retorn de Raúl Albiol, així com del migcampista Luis Alberto (Lazio) i el lateral Juan Bernat (PSG). No hi són Dani Parejo (València) ni Alcácer (Dortmund).