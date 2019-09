«És un luxe estar aquí. Podem fer bona temporada»

Entrevista amb Marc Medina, davanter del CF Peralada

El Peralada ha descansat aquesta jornada i suma tres punts sense baixar de l'autobús. Amb dues setmanes de descans, l'equip ha tingut temps per reordenar les idees abans de buscar el primer triomf del curs. Marc Medina Serra (Palamós, 1990) és un dels referents de l'equip i ho ha demostrat, de moment, amb tres dianes en quatre partits.



Marc Medina és...

Ambiciós. Molt ambiciós. Sempre vull més, soc un davanter que intento lluitar-ho tot.

Com va ser la seva adaptació?

En teoria havia de ser més complicat perquè vaig arribar l'últim, però estic molt content. He tornat a coincidir amb jugadors al vestuari i l'entrenador també va ser company meu a Girona.

Tot i l'inici de lliga, com veu l'equip per a aquesta temporada?

El veig bé. Estic convençut que arribem al nostre millor nivell, podem fer molt de mal a la categoria.

Amb partits com el del Santfeliuenc, la sensació és que a l'equip li falta temps i no punts.

Els punts en una temporada és anar fent fins al final i com més sumis, millor. Però sí, ens falta saber qui som ben bé i detalls que falten per competir. El nivell és molt alt, la lliga és exigent i ens falta fer aquest pas.

Teniu quinze dies sense competició. Treball o descans?

Una mica de les dues. Descansem mentalment i crec que sempre va bé després dels primers partits. En l'aspecte físic ens podem preparar millor per als pròxims partits.

Ha aconseguit tres gols en quatre jornades. No descobrim res, és un dels golejadors de la categoria. Pressió per haver de portar la batuta?

No seré l'únic davanter ni molt menys, crec que tenim bons jugadors a dalt amb molta qualitat. Sí que tens l'obligació de fer gols, però no tinc aquesta pressió. He tingut l'encert de marcar però no estic del tot satisfet perquè no ens han permès sumar cap punt.

Creu que el nivell de la categoria ha pujat o ha baixat respecte a altres temporades?

Estarà molt igualada. Com que aquesta temporada només baixen dos equips directes, la pressió és una mica menor, però els equips que estan a Tercera és per alguna cosa i tots els duels són complicats.

Quan és baixa a Llagostera, més d'un equip s'interessa per vostè. Per què Peralada?

Va ser pel projecte. Fa onze anys que soc amateur i mai havia estat en un equip on el seu plantejament fos de bon futbol com vol arribar a fer-ho el Peralada i on et cuidessin tan personalment. Ho sabia per gent que havia estat aquí i em va convèncer el poder viure una experiència que encara no havia viscut. És un luxe estar aquí, podem fer bona temporada i tenim els elements per fer-ho.

El pròxim rival és el líder, la Pobla de Mafumet. Com preveu el duel?

Serà complicat però ens podem sentir còmodes. Intenten practicar bon futbol i nosaltres també. Intentarem que sigui un duel de tu a tu i esperem que sigui divertit i, perquè no, aconseguir la primera victòria de l'equip.