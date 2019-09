L'Espanyol busca el seu primer triomf a l'RCDE Stadium contra la Reial Societat

L'Espanyol rep la Reial Societat a l'RCDE Stadium després d'empatar contra el Ferencvaros a l'Europa League dijous amb la intenció de signar el primer triomf a casa de la temporada i, d'aquesta manera, dissipar els dubtes sobre el creixement de la plantilla. David Gallego, que realitzarà rotacions per mantenir la intensitat desitjada, no podrà comptar amb els lesionats David López, Piatti, Corchia, Iturraspe ni Ferreyra. La baixa d'aquest últim, el màxim realitzador de l'equip, suposa un contratemps important. La Reial Societat té una ocasió òptima per ficar-se de ple a la zona alta si aprofita el desgast europeu dels catalans i el bon moment de Martin Odegaard per donar continuïtat als seus bons resultats en aquest inici de temporada. Imanol Alguacil afronta aquest partit amb tota la seva plantilla al complet, llevat del lesionat Asier Illarramendi.