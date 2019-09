Fontajau acull un clàssic amb la Supercopa en joc

Quatre mesos i mig després, Spar Citylift Girona i Perfumerías Avenida es tornen a veure les cares, i ho fan en el mateix lloc on ho van fer per últim cop, a Fontajau. Un pavelló que ja va veure com les gironines s'imposaven a les de Salamanca en el partit que servia al conjunt entrenat per Èric Surís per guanyar la segona Lliga de la seva història. Aquesta tarda (18.30, Teledeporte), les de Surís voldran guanyar la segona Supercopa del club, després de fer-ho per primer cop el 2015, també a Fontajau.

Un pavelló que el preparador gironí espera que es torni a emplenar perquè «amb la nostra gent tenim més opcions de victòria». De la mateixa manera ho destaca la capitana de l'equip, Rosó Buch: «El factor pista és molt important, és una passada jugar a Fontajau amb el pavelló ple i sé que el rival té por de jugar en un pavelló així», i afegeix que «a nosaltres ens dona una motivació extra». Ahir, el club havia venut una mica més de 3.000 entrades, i espera que el públic s'animi per arribar a ser 4.000 persones aquesta tarda.

Per al partit d'aquesta tarda, Èric Surís no podrà comptar amb les ja sabudes baixes de Brittney Sykes, amb la selecció nord-americiana, i Sonja Petrovic, que es recupera d'una lesió i encara trigarà a arribar a Girona. A aquestes dues jugadores s'hi va afegir la setmana passada Núria Martínez, que estarà entre 5 i 6 mesos de baixa per una lesió als isquiotibials. Èric Surís va dir que «davant aquests cops, hem d'estar units i cadascú ha d'aportar més de si. Ha de ser una feina col·lectiva de totes per afrontar aquesta situació». Algunes jugadores de la plantilla la van anar a visitar ahir a l'hospital després de l'operació que se li va practicar aquesta setmana.