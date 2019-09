Carles Coto Un fitxatge de luxe per al Figueres

L'extrem alt-empordanès, Carles Coto, jugarà aquesta temporada amb el Figueres a Tercera. Coto, de 31 anys, va jugar la passada campanya al Volos FC amb qui va aconseguir l'ascens a la Primera Divisió grega (27 partits i un gol). Coto ha estat fent la pretemporada durant tot l'estiu amb el figueres i al final ha optat per quedar-se a casa, d'on en va sortir amb 13 anys per fitxar pel Barça i iniciar una llarga carrera professional per diferents països.