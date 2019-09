El Quart passa a quarts tot i perdre

El Quart continua el seu camí a la Lliga Catalana EBA tot i perdre ahir contra el Mataró Parc Boet. El grup s'ha acabat resolent amb un triple empat a una victòria i una derrota que classifica els de Carles Ribot gràcies al seu millor average. En els propers dies els gironins coneixeran el seu rival a quarts de final, una ronda que es jugarà a partit únic l'1 de novembre.

No ho va tenir gens fàcil ahir el Quart contra un equip que, amb cinc jugadors molt oberts, els va anar a buscar des de fora cada vegada. Els locals van estar a l'alçada en defensa però va fallar massa pilotes interiors i sempre va anar a remolc del rival. El Quart sabia que per passar podia perdre de fins a 9 punts i al final va saber tenir el cap fred per salvar la situació i passar ronda. «Sabíem que ens costaria molt però al final hem sabut treure la veterania per aconseguir passar a quarts», deia Carles Ribot al final del partit.