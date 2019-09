A mig camí d'un Uni-Montpeller

A finals del passat mes de març, el Montpeller va passar per sobre de l'Spar Citylift Girona amb un contundent 97-59 que va deixar les gironines fora de la final de l'Eurocup. Ahir, menys de mig any després, la història va ser significativament diferent a Palamós en un partit de pretemporada on, amb moltes baixes en els dos equips, l'Uni es va emportar un amistós de pretemporada on les gironines van demostrar que, en la temporada del seu retorn a l'Eurolliga, les gironines tenen una plantilla molt llarga tot i la baixada de prestacions final que només els va permetre guanyar per 9 punts (48-39) un partit que dominaven per 20 punts a poc de l'inici del darrer quart (44-24). Amb les conegudes absències de Sonja Petrovic i Brittanny Sykes, i la baixa ahir per lesió de Núria Martínez que segurament també es perdrà la final de la Lliga Catalana de diumenge, l'Uni no va patir per guanyar un orgullós Montpeller que ahir no va poder comptar amb les seves WNBA Gabby Williams, Sami Whitcomb o Stephanie Mavunga, a més de perdre Milapie per un cop a la cara en la primera jugada del partit.

La intensitat de Mendi, la feina de María Araujo o el paper d'Adaora Elonu i Helena Oma jugant en les posicions de 3 i de 4 van brillar en un Uni on Coulibaly i Adjukovic van alternar-se en el 5 davant un Montpeller on, a banda dels tirs de la jove sueca Lunquist, les experimentadades Tchatchouang, Bernies o Duchet van mantenir l'orgull de les occitanes a cop, bàsicament, d'intensitat defensiva fins al final del partit. «Ha estat un bon entrenament contra un equip molt intens físicament», va dir Surís després del partit.