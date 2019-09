El Peralada paga car un mal inici de partit i suma la tercera desfeta en tres jornades

El Peralada va cavar la seva pròpia tomba a Horta, on va rebre dos gols en els primers set minuts de partit. Un fluix inici que el va condemnar a la derrota, la tercera que pateix en tres jornades i que el manté sense haver sigut capaç d'estrenar el seu caseller de victòries. Èrik, als 45 segons, obria la llauna rematant tot sol una centrada a l'àrea petita i poc després era Ferran Tacón el que ampliava distàncies. No hi va haver reacció, sinó que a la mitja hora Castillo feia el tercer. Massa difícil per a l'equip d'Albert Carbó, qui va sacsejar la banqueta tot intentant una remuntada que mai va arribar. Medina retallava distàncies al segon acte però Adri Recort feia el quart dels de Nacho Castro i deixava el matx vist per a sentència. El segon gol de Medina era anecdòtic. Ara, el Peralada buscarà la seva primera victòria aquest proper diumenge contra el Castelldefels (17.30 hores) al Municipal.