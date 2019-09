El Barça es va proclamar ahir campió de la Lliga Catalana en derrotar el Morabanc Andorra per un ajustat 92-93. L'equip que dirigeix Svetislav Pesic recupera així el títol que aconseguia ara fa dos cursos alçant d'aquesta manera el seu 22è trofeu. L'aler-pivot Nikola Mirotic va ser designat com el jugador més valuós del partit després d'anotar 25 punts i capturar 10 rebots. «Guanyar és important en aquest moment. Ens ajuda a saber on som», va dir Pesic.