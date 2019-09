El Banyoles visita Vilassar sabent que «si seguim així, els punts arribaran»

Amb tota la plantilla disponible i els ànims intactes malgrat haver perdut els dos primers partits de Lliga, el Banyoles visita aquesta tarda (18.00) el camp del Vilassar de Mar, un equip amb el qual va coincidir la temporada passada a Primera Catalana. «Serà un duel difícil, igualat. És un rival ben organitzat que no et concedeix res. A més, el terreny de joc no està gens bé. Serà com llançar una moneda a l'aire. Es pot decidir en una acció aïllada», valora el tècnic Adam Fontes. Ell mateix treu ferro al fet de no haver sumat cap punt. «Estem tranquils. El que més em preocupava era veure com competiria l'equip i ho ha fet bé. Si seguim així, els punts arribaran».