El Barça cedeix Rafinha al Celta de Vigo

El Celta de Vigo i Barcelona van arribar aquest dilluns a un acord per a la cessió del migcampista Rafinha Alcantara al club gallec, on ja va jugar el curs 2013-14 a les ordres de Luis Enrique Martínez. Abans de comprometre's amb el Celta, el migcampista brasiler va ampliar per una temporada el seu contracte amb el Barça (fins el juny del 2021). El Celta es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador i pagarà a la vora d'un milió i mig d'euros depenent de si es compleixen un seguit de variables. Amb l'arribada de Rafinha, que serà presentat avui, l'entitat que presideix Carlos Mouriño tanca l'operació retorn, iniciada amb la tornada de Denis Suárez, Pape Cheikh i Santi Mina.

L'adeu de Rafinha no va ser l'únic moviment a les oficines del Camp Nou. El Barça va tancar també el fitxatge de la gran promesa del Las Palmas, Pedri González, de només 16 anys, a canvi de cinc milions d'euros. Tot i això, Pedri jugarà enguany cedit al conjunt canari.

Mentrestant, el club blaugrana manté la confiança en el jove de 16 anys Ansu Fati, que aquesta setmana no baixarà a treballar amb el Barça B, sinó que es continuarà entrenant a les ordres del tècnic Ernesto Valverde amb el primer equip.