El qüestionat Bale rescata un punt per al Madrid amb dos gols a Vila-real

El Reial Madrid va salvar un punt en l'empat a dos en el minut 86 gràcies al segon gol de Gareth Bale d'ahir en l'estadi de la Ceràmica, encert que va acaparar en solitari el gal·lès per tirar de l'equip entrenat per Zidane, amb dubtes i impreciosions una jornada més i amb cinc punts, a quatre del líder, l'Atlètic de Madrid. Després de l'empat en el Bernabéu contra el Valladolid, el Madrid va tornar a deixar-se punts en el seu tercer partit de la Lliga Santander, per anar-se'n tocat a l'aturada de seleccions i mirant de reull les darreres 24 hores del mercat de fixatges.

Al tècnic francès li va tocar rotar per lesions, la darrera d'Isco, i anar a remolc en el marcador. Javi Calleja va reaccionar amb canvi i el Vila-real va tornar a posa-se per davant sense aconseguir estrenar-se en victòries. El Madrid va aconseguir empatar, el tercer seguit en aquest camp, quan la gasolina fallava en ambdós equips i quan Bale semblava desaparegut a la banda dreta. El de Cardiff, que semblava més a fora que dins del club, semblava implicat fins i tot en tasques defensives, tot i que va acabar amb dues grogues a les acaballes del partit. Un Madrid de rotacions amb Mendi i Jovic es va trobar aviat amb un gran equip groguet. Per molts moments va ser un partit obert on el quadre blanc va tornar a pecar de manca d'encert, per fer ressonar encara el nom de Cristiano Ronaldo.

Els gols del portuguès encara es troben a faltar, com en l'empat de fa una setmana contra el Pucela. El Vila-real en canvi no va desaprofitar la primera que va tenir. Gerard Moreno va culminar una gran jugada i el mateix davanter va fer l'1-0 després d'un rebuig d'un primer intent d'Ekambi. El VAR va corregir l'asssistent que havia assenyalat fora de joc i el quadre groc va créixer en una possessió àgil que va fer córrer el rival. En el Madrid, Jovic va deixar la seva signatura amb una gran passada a Carvajal que aquest va donar a Bale per marcar a plaer. El Madrid es va bolcar amb força i Bale, que per aquesta banda va fer molt mal, va retallar amb una internada per batre pel pal curt Andrés. A les acaballes del partit el gal·lès va ser expulsat per dues grogues en dos minuts.