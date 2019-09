Ahir es va disputar la segona jornada dels partits de setzens de final de l'US Open. En el quadre masculí el serbi Novak Djokovic es va desfer del nord-americà Denis Kudla per tres sets a zero (6-3, 6-4 i 6-2), mentre que l'espanyol Feliciano López va caure contra el rus Medvedev per tres sets a un (6-7, 6-4, 6-7 i 4-6). Pel que fa al quadre femení, les tenistes que han passat a la següent ronda són les nord-americanes Keys i Townsend, la ucraïnesa Svitolina i la belga Mertens.