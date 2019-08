Les inscripcions per a córrer la Mitja de Figueres s'obren aquest diumenge

La quarta edició de la Mitja de Figueres, que se celebrarà el diumenge dia 1 de desembre, obre les inscripcions aquest diumenge, just quatre mesos abans. L'any passat van prendre-hi part un miler de corredors, comptant els dos recorreguts (10 i 21 km). Per a aquesta edició, l'organització ha previst oferir 1.500 places, 750 per a cada traçat.

El recorregut passa sempre pels pobles del costat, com Vilabertran, Cabanes i Peralada. A més, l'any passat, l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres, els organitzadors, van comptar amb la participació de nens i nenes, joves promeses de l'atletisme, que abans de les proves grans van córrer pels voltants de la plaça Catalunya.

Els guanyadors de la Mitja de l'any passat van ser Nan Oliveres i Meritxell Soler. Consulteu www.mitjafigueres.org