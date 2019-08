Zidane diu que no contempla la sortida de Keylor abans de rebre el Valladolid

El Madrid reapareix aquest vespre al Santiago Bernabéu (19.00, Movistar LaLiga) per primera vegada aquesta temporada amb l'objectiu d'allargar la bona imatge de Vigo en l'estrena de la Lliga el cap de setmana passat. Al davant s'hi trobarà un Valladolid que ve de guanyar al camp del Betis (1-2) i que pot tenir entre les seves novetats el debut de l'exjugador del Girona Pedro Porro a l'onze.

El gran protagonista ahir en la roda de premsa prèvia de Zinédine Zidane va ser el porter Keylor Navas. El francès va assegurar que «no contempla» que se'n vagi del Madrid i va afegir que «aportarà molt» aquest curs. «No m'ha dit que vulgui marxar, allò de fora no ho podem controlar. Vol ser aquí i jugar, i està treballant per això», va dir el preparador madridista. També li van preguntar per Neymar, i la seva resposta va ser que desitja que arribi el 2 de setembre perquè es tanqui el mercat i no hagi de respondre sobre situacions de mercat.