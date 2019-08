El Sarrià estrena la temporada rebent tot un Granollers

Encara no fa dues setmanes, el Sarrià va posar-se en marxa per preparar la nova temporada amb més il·lusió que mai. El debut a Divisió d'Honor Plata s'ho val i és per això que el club fa temps que hi treballa. Després d'assegurar-se mantenir el gruix de jugadors de casa a la plantilla i lligar quatre incorporacions, una de les grans apostes per aquest curs ha estat el tècnic Salva Puig. Procedent del Calella, l'entrenador s'estrenarà aquesta tarda (19 h) a la banqueta del Sarrià contra tot un Granollers en la semifinal de la Supercopa de Catalunya.

«El partit d'avui arriba aviat en el sentit que portem molts pocs dies entrenant –van iniciar la pretemporada el 7 d'agost. No obstant això, l'equip té moltes ganes i intentarem competir al màxim nivell», explica Puig. Tot i que el Ganollers «és un rival de categoria superior i sabem que serà un duel complicat, ens marquem l'objectiu de posar en pràctica els conceptes que hem treballat fins avui». Que el rival sigui de la Lliga Asobal no els cohibeix. De fet, el tècnic assegura que «els jugadors han arribat amb bon estat de forma. Tenen un nivell físic molt bo i estem treballant molt bé. Hem començat amb una etapa de càrrega física i bona part de la plantilla té les cames cansades a causa del treball acumulat al cos, però respondran en tot moment». Poder comptar amb el gruix de l'equip i els quatre fitxatges d'aquest estiu facilita les coses.

Tant el Granollers com el Barça -tots dos rivals podien tocar al sorteig- haurien estat especials per a Puig. Amb els blaugrana va proclamar-se campió d'Europa l'any 2005 i amb els vallesans va passar-hi bona part de la seva carrera esportiva. «Em fa il·lusió que el meu primer partit amb el Sarrià sigui contra el Granollers. És el club on he passat més anys, com casa meva. Gaudirem molt», diu.



El suport de l'afició engresca

El pavelló del Sarrià vibra cada vegada que l'equip juga a casa. El gran suport de l'afició és un element clau per als seus èxits i aquesta tarda s'espera un gran ambient en el partit de Supercopa de Catalunya contra el Granollers. «Poder gaudir d'una semifinal a casa és molt emocionant. La gent està engrescada per l'ascens a Plata i té ganes de veure jugar l'equip. Es preveu una bona entrada al pavelló i segur que sentir l'escalf de l'afició ens ajudarà», comenta Puig.

El tècnic del Sarrià destaca que «volem plantejar un partit difícil per deixar el Granollers amb poques opcions». Sigui com sigui, el duel d'avui servirà per veure les primeres pinzellades del que serà l'equip en el seu primer any a Divisió d'Honor Plata.