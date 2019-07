El president Patxi Otamendi aposta per l'ascens del Palamós

El Palamós més ambiciós es posa en marxa i dos dels seus integrants amb més pes específic dins el club parlen a Diari de Girona dels objectius del degà de cara al curs 2019-20. Es tracta del president del club, Patxi Otamendi, i del tècnic Joan Mármol. El passat dimarts els palamosins van començar els entrenaments de pretemporada amb la voluntat d'arribar en les millors condicions possibles al diumenge 8 de setembre (11.45 h) al camp de la FE Grama. El president del degà, Patxi Otamendi, expressa que «estem contents perquè pràcticament el 90 % dels jugadors que volíem els hem fitxat». L'expresident del Girona, que afronta el primer curs sencer com a president, explica que «l'objectiu és pujar i el cos tècnic i els jugadors ho saben»; això sí, puntualitza Otamendi, «això és futbol i després pot passar qualsevol cosa». Otamendi fa una crida perquè la gent del poble «es torni a enganxar amb l'equip perquè aquesta és la millor manera d'ajudar-nos a assolir els objectius». Per la seva banda, el tècnic Joan Mármol creu que «amb els 13 fitxatges que hem fet busquem dotar d'experiència la plantilla sense deixar de banda una base de joves pel futur». Segons el palamosí, hi ha dos rivals «superaspirants com són la Grama i el Girona B. I un altre, que és el Banyoles».