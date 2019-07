Márquez torna a volar a Sachsenring i signa una pole de rècord

El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) ha aconseguit aquest dissabte la pole, amb rècord absolut de la pista, per a la carrera del Gran Premi d'Alemanya, novena cita del Mundial de motociclisme, després d'una magnífica sessió cronometrada en la qual es va imposar per davant d'un adolorit Fabio Quartararo (Yamaha), amb una subluxació a l'espatlla, i de Maverick Viñales (Yamaha).

Amb la seva cinquena pole de l'any -les mateixes que en tota la temporada passada-, el de Cervera s'iniciarà la prova amb gran avantatge sobre el seu gran rival en el campionat, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), que haurà de començar des de la tretzena plaça al no aconseguir superar la Q1.

Amb això, Márquez sortirà primer per desena vegada consecutiva a Sachsenring; suma ja 57 poles en MotoGP, a una del rècord del Mick Doohan, i 85 entre totes les categories en 195 carreres. Quartararo i Viñales completaran la primera línia.

Tot i el 'gran temps' del català, la Q2 no ha estat un passeig per a ell, sobretot per l'exigència d'un Quartararo que ha patit una subluxació de l'espatlla esquerra en intentar salvar una caiguda en els tercers entrenaments lliures.

Res més establir Márquez el nou rècord del traçat en 1: 20.215 -millorant el crono aconseguit per ell mateix l'any passat-, 'el Diable' s'ha acostat a 185 mil·lèsimes. Això ha obligat al líder del campionat a donar més, i ha tornat a sortir a pista per trencar de nou el crono amb una marca d'1: 20.195.

A més, Àlex Rins (Suzuki) començarà la cita quart i Pol Espargaró (KTM) iniciarà vuitè, just per davant de Joan Mir (Suzuki). Els dos espanyols que no han aconseguit avançar a la Q2, Aleix Espargaró (Aprilia) i Tito Rabat (Ducati), sortiran quinzè i vintè segon respectivament.

Entre els candidats al títol, Valentino Rossi (Yamaha) sortirà des de l'onzena posició, i Danilo Petrucci (Ducati) sortirà dotzè després d'una qualificació en la que ha patit una caiguda en el revolt 9 a falta de tres minuts.