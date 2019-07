El Barcelona estrenarà nova gespa al Camp Nou coincidint amb el Gamper

El FC Barcelona va començar ahir els treballs per substituir la gespa del Camp Nou, que serà reemplaçada per herba nova procedent de vivers d'Extremadura, i que va ser transportada en camions frigorífics. La previsió al Barça és que el nou tapet verd del Camp Nou estigui a punt per al partit de la 54 edició del torneig Joan Gamper contra l'Arsenal (20.00), el 4 d'agost, és a dir, d'aquí a 31 dies. A més de la renovació de la gespa híbrida, també es procedirà al canvi del sistema d'aspersió. Amb aquesta obra, la gespa del Camp Nou serà exactament com la dels camps 2 i 3 de la Ciutat Esportiva, que segons el FC Barcelona «ha tingut una gran acceptació tant per part dels tècnics com dels jugadors».

«L'herba ha estat seleccionada estrictament dins els diferents vivers d'Europa i produïda segons els requeriments del FC Barcelona, i ha arribat provinent d'Extremadura en camions frigorífics en forma de rotllos d'1,2 de metres d'ample. En tot moment, tant al viver com a l'estadi, es controlen els valors de temperatura, humitat i s'ha seleccionat la tracció per fer la recollida i la col·locació de la planta al seu moment més idoni», va afegir el Barça. El següent pas, una vegada instal·lada l'herba a l'estadi, és iniciar «els treballs de cosit amb màquines híbrides d'última generació». L'últim canvi de la gespa al Camp Nou es va realitzar fa dos estius, quan es va introduir per primera vegada el sistema híbrid, amb el qual es busca «una tracció i una estabilitat al terreny de joc més uniforme».