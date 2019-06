Anatoly Kàrpov participarà al Llegendes d'Escacs de Platja d'Aro

El famós jugador d'escacs rus Anatoly Kàrpov, que es va proclamar 12è Campió del Món l'any 1975, i que es va fer molt popular pels històrics enfrontaments amb Garry Kasparov, serà present per tercera vegada al Festival Internacional d'Escacs Vila de Platja d'Aro, que celebra la seva setena edició des d'avui i fins l'1 de juliol a les instal·lacions de l'hotel Aromar. Enguany el Torneig Llegendes que es jugarà a ritme ràpid (15 minuts per jugador) i llampec (5 minuts per jugador) compta, a més a més de Kàrpov, també amb la presència de tres altres jugadors mítics: el serbi Ljubomir Ljubojevic, l'ucraïnès Oleg Romànixim i l'armeni Rafael Vaganian.

L'anomenat Platja d'Aro Chess Festival (www.platjadarochessfestival.cat) és una iniciativa del Club d'Escacs Platja d'Aro amb el suport de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, i els diversos grups que el configuren estan homologats per la Federació Catalana d'Escacs i la Federació Internacional d'Escacs. Durant una setmana proposa diversos torneigs inclosos en el Circuit Català d'Oberts Internacionals. També es jugarà la Copa Internacional Anatoli Kàrpov per a jugadors menors de 12 anys, alumnes de l'escola d'escacs de l'excampió mundial, que són d'origen rus.