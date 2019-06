El porter David Aroca anuncia que deixa el Figueres després de dos anys

David Aroca deixa el Figueres després de dues temporades i un total de 74 partits (6.660 minuts). Ho va anunciar ahir ell mateix a través del seu Twitter, al·legant que feia una setmana que ho havia comunicat al club i que la Unió no n'havia dit res. Segons explica en l'escrit «ha arribat el moment de lluitar per nous reptes i acomiadar-me del club on he passat dues grans temporades a nivell personal».

Aroca cita diversos agraïments en la carta. Als tècnics Chicho, Damià Abella, Joan Esteva i Xavi Agustí, per exemple, tot i que també fa referència a directius, personal del club i d'altres persones vinculades amb la Unió.

Nascut a Vic fa 25 anys, Aroca va arribar a Vilatenim procedent del Manlleu. Abans havia estat formant-se a la base del Saragossa. La Unió haurà de buscar-li ara un substitut a sota els pals, on ha sigut indiscutible.