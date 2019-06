El Llagostera s'assegura la continuïtat del nucli dur de la plantilla

Una de les prioritats d'Oriol Alsina, entrenador del Llagostera, és comptar amb el gruix dels jugadors que han dut el seu equip de nou a la Segona Divisió B. Amb el salt de categoria ningú es tornarà boig i el club, conscient de quina és la seva realitat, sobretot en l'àmbit pressupostari, ha apostat per donar continuïtat al nucli dur, tot esperant lligar alguna incorporació que serveixi per reforçar la plantilla i pujar-ne un xic el nivell. Fins ahir, pocs moviments s'havien produït. Un parell de baixes. Les de Maik Molist i un Toni Cunill que vestirà la samarreta del Peralada el proper curs. I dues renovacions. Primer, la de Pol Gómez. Després, la de tota una institució com ho és Aimar Moratalla, que complirà així la seva novena temporada a l'entitat. Ahir, però, el cop d'efecte. Fins a 13 renovacions d'una sola tacada. Una prova evident que Alsina i companyia tenen fe cega en els seus actuals jugadors malgrat el salt de categoria.

Continuarà Pitu Comadevall. I això que el saltenc, un dels altres noms propis del club, es va lesionar de gravetat en el partit d'anada de l'eliminatòria contra el Portugalete per pujar de categoria. Pitu va patir un trencament del lligament encreuat anterior del seu genoll esquerre que el tindrà de baixa uns vuit mesos després de ser intervingut. No jugarà fins al 2020, però quan ho faci, serà amb el Llagostera a Segona B perquè se li ha ampliat el contracte per un any més. Els altres dotze jugadors que també continuaran són els següents: Marcos Pérez, Lucas Viale, Moussa Sidibé, Joan Maynau, Yeray Sabariego, Jordi Maymí, Èric Jiménez, David Bigas, Marc Medina, Gil Muntadas, Alberto Román i el pitxitxi Sascha Andreu. Aquest últim ha tancat el curs amb 14 gols.