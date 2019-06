Futbol Portugal s'imposa a Holanda i guanya la Lliga de les Nacions (1-0)

La primera edició de la Lliga de les Nacions de la UEFA ja té campió: Portugal. L'equip que dirigeix Fernando Santos, vigent guanyador de l'Eurocopa, va imposar-se ahir a la final disputada a Porto davant Holanda. En va fer prou amb un solitari gol de l'extrem del València Gonçalo Guedes, que va batre Jasper Cillessen amb un xut sec a l'equador de la segona meitat. En un partit molt disputat, d'anada i tornada, el marcador ja no es va moure malgrat els intents dels holandesos, dirigits per Ronald Koeman des de la banqueta. D'altra banda, la medalla de bronze d'aquesta mateixa competició va ser per a Anglaterra, que va superar Suïssa a la tanda de penals: 5-6. El temps reglamentari va finalitzar amb un empat sense gols al marcador.