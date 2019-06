El Liverpool regna a Europa

El Liverpool va conquistar ahir el seu sisè títol de campió d'Europa gràcies a una tensa victòria per 0-2 sobre el Tottenham Hotspur a la final de la Lliga de Campions disputada al Wanda Metropolitano de Madrid, i on els gols de Mohamed Salah i de Divock Origi van derrotar l'equip de Pochettino.

El futbol anglès va protagonitzar la gran festa del final de temporada, amb els «reds» sortint vencedors del màxim torneig que hi ha al «Vell Continent». El pes de la seva història, amb cinc entorxats previs a l'esquena, es va ampliar amb un altre més i davant d'un adversari que va atacar amb ànima durant el desenllaç per, almenys, morir amb les botes posades. 1.099 dies després, el Reial Madrid va cedir el tron al Liverpool. L'última vegada que un club no espanyol va aixecar la Lliga de Campions havia estat el 2013, quan el Bayern de Munic es va imposar per un sospir al Borussia de Dortmund que llavors dirigia Jürgen Klopp.

La redempció del tècnic alemany va començar molt d'hora, quan els més despistats encara ni havien pres seient en el Metropolità. Una centrada de Sadio Mané, als 23 segons, va rebotar dins de l'àrea al pit i immediatament al braç de Moussa Sissoko. L'eslovè Damir Skomina, malgrat els dubtes que generava la jugada, va assenyalar la pena màxima i Salah no va desaprofitar el regal inicial per començar a decantar una final menys atractiva del que s'esperava.

El penal anotat més ràpid de la història de la competició i tercer gol més ràpid en les finals va provocar, però, una caiguda del futbol en un partit, marcat també per la calor. Amb l'adrenalina tan amunt res més iniciar-se la batalla, de forma involuntària això va provocar una anomalia en l'habitual caràcter del Liverpool. El ritme d'abrasió, fonamentat en la velocitat del seu trident de dalt, es va canviar per un pla més conservador.

Després del primer acte, van ser els de Pochettino els que van començar amb més ímpetu la segona part, el que de propina va enganxar els seus aficionats, que es van alliberar després dels nervis de veure la seva primera final, o potser per haver estat silenciats després de l'incessant « You'll Never Walk Alone» de la graderia del Liverpool. Les hostilitats quedaven obertes i aquí el duel posicional va passar a ser un duel vertiginós. Fidel a l'estil de la Premier League, i com diu el tòpic, el joc es va bolcar a les bandes mentre esporàdicament mentre algú s'escapava veloç entre les línies defensives.

Alisson Becker, porter brasiler que havia fitxat el club d'Anfield Road després de perdre contra el Reial Madrid fa un any, va emergir per desesperar el Tottenham. Abans que la «Champions» es guardés una bogeria més, es va afanyar a liquidar-tot Divock Origi, l'heroi de les semifinals davant el Barça. A la sortida d'un córner quan corria el minut 87, el belga va connectar un xut amb l'esquerra ras que va superar Lloris. El segon gol del Liverpool va enfonsar al conjunt londinenc.