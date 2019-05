Els millors windsurfistes de wind foil del món competeixen a Sant Pere Pescador

Els millors windsurfistes del món i els amants de les furgonetes Volkswagen tornen a coincidir a partir d'avui i fins al cap de setmana a la Costa Brava. Ho fan amb motiu del Campionat del Món de Windsurf Catalunya - Costa Brava que, enguany i com a novetat, es disputa íntegrament en l'espectacular modalitat de foil, i de la XVI Concentració de Furgonetes Clàssiques Volkswagen.

Aquesta és la XXI edició de la prova, la més veterana del món de la vela en l'àmbit català després de la Christmas Race i s'ha consolidat com una de les de més èxit del calendari internacional.

Després de ser pionera en la incorporació de la modalitat que ha revolucionat el món del windsurf en els últims dos anys, el wind-foil serà l'únic protagonista de la regata catalana i servirà de banc de proves per ajudar a decidir la taula olímpica de windsurfing que competirà en els JJOO de París 2024.

Aquesta espectacular disciplina permet veure l'enlairament del surf de vela per sobre de l'aigua i es navega a un metre d'alçada, com si volessin.

En aquests moments, la World Sailing ha aprovat ja la majoria de les embarcacions que participen en les disciplines de vela en els Jocs de París d'aquí a cinc anys, on el kite ho farà en foil. Falta el windsurf, i regates internacionals com la que des d'avui i fins diumenge es disputa a Sant Pere Pescador, amb unes condicions de vent semblants a les que hi pot haver a Marsella (subseu olímpica de la vela), seran claus per prendre una decisió .

La possibilitat que la taula de foil sigui la triada per al windsurfing en unes olimpíades ha fet que entre els 55 windsurfistes que participen en el Campionat del Món de Windsurf Catalunya - Costa Brava hi hagi 5 medallistes olímpics, a més de nombrosos campions del món. Entre ells, l'holandès Dorian Van Rijsselberghe (NED-8), dues vegades or olímpic; o el francès Julien Bontemps, medalla de plata en uns Jocs i que l'any passat va ser tercer a la Costa Brava.

La irrupció del foil s'ha traduït en la incorporació de nous esportistes en el windsurf i que no hi hagi clars favorits. Les últimes cinc proves del circuit de la PWA World Tour (Professional Windsurfers Association) -4 a 2018 i 1 aquest 2019- han tingut cinc guanyadors diferents.

La prova de la Costa Brava és la cinquena del circuit mundial de la PWA 2019, però només la segona en la disciplina de wind-foil masculí, després d'una primera parada a Yokosuka (Japó), on es va proclamar vencedor el windsurfista francès Pierre Mortefon .

Entre els regatistes espanyols que participen en el Campionat del Món de Windsurf - Gran Premi Catalunya Costa Brava destaquen els catalans Ramon Pastor (E-72), Xavier Baldi (ESP-192), Nico Fores (ESP-260), Rafael De la Figuera (ESP-441), Rafael Aguado (ES-101) i José Luis Boronat (ESP-100).

Si el windsurf serà el protagonista a la platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador, el cap de setmana l'espectacle es traslladarà a les instal·lacions del càmping La Ballena Alegre, en què tindrà lloc la tradicional Concentració de Furgonetes Volkswagen. En aquesta edició, la marca alemanya presenta en primícia el Volkswagen Grand Califòrnia, una furgoneta aventurera pels amants de l'acampada inspirada en el Volkswagen California XXL Concept.



Presentació del Campionat

A mig matí d'avui i poc abans que es donés sortida a les primeres eliminatòries de Foil es presentava el Campionat del Món de Windsurf GP Catalunya-Costa Brava al càmping La Ballena Alegre amb la presència del representant territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona, Josep Pujols; l'alcalde en funcions de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa; el conseller del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra; el president de la Federació Catalana de Vela, Xavi Torres; el director de màrqueting de Volkswagen, Alex García i l'organitzador del Campionat del Món de Windsurf, Pancho Pi-Sunyer.

El conseller del Patronat de Turisme i president dels càmpings de Girona ha repassat la trajectòria dels 20 anys de la prova catalana i el seu paper "per poder crear un producte que en aquells moments era pioner, com la marca Badia de Roses, i donar-la a conèixer com una destinació de vela a més de turisme familiar ".

El representant d'Esports la Generalitat ha explicat que "la promoció de la vela és fonamental i campionats com aquest ajuden als nostres esportistes poder competir i arribar a l'elit mundial".

L'alcalde en funcions de Sant Pere ha valorat la col·laboració de les institucions públiques i el sector privat "que cada vegada haurà de ser més important" i el fet que es tracta d'un esdeveniment que "reforça la marca Badia de Roses, amb sant pere com a epicentre, perquè aporta un plus i complementa l'oferta ".

Per la seva banda, el màxim responsable de vehicles comercials Volkswagen ha anunciat que aquesta concentració va camí de batre tots els rècords de participants amb més de 700 vehicles inscrits, el que es traduirà en unes 6.000 persones les que hi pot haver aquest cap de setmana al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador.