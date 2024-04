L'empresària d'Olot Anna Navarro Schlegel serà la número 2 de la llista de Puigdemont

L'empresària Anna Navarro Schlegel serà la número 2 de la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions del 12-M. Junts vol reforçar el perfil econòmic de la llista amb la incorporació de la referent del sector de les noves tecnologies. Navarro va néixer a Olot i ha estat tres dècades treballant en empreses tecnològiques, també a Silicon Valley. El desembre de 2021, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat pel seu esforç en tecnologia i empresa. L'empresària ha explicat que ara vol posar la seva experiència al servei de Catalunya. "No vinc a escalfar cadires sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans", ha afegit. Per la seva banda, Puigdemont li ha agraït que hagi fet al pas per ajudar en la "nova etapa" del país.

No vinc a escalfar cadires sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans

Puigdemont ha explicat que Navarro ha decidit acceptar el repte que li ha proposat perquè posi la seva "excepcional trajectòria" al servei de Catalunya. "Si volem crear les condicions perquè no marxi talent o perquè en retorni el que ja ha marxat, s'han de fomentar les oportunitats adequades", ha afegit el cap de llista.

Per la seva banda, Navarro ha assegurat que accepta l'oferta perquè després de la seva llarga trajectòria al món de la tecnologia, ara li agradaria posar aquesta experiència al servei de Catalunya. I ha afegit que Catalunya pot ser molt més atractiva "amb veu pròpia i sense cap complex".

Navarro va estudiar Filologia Anglogermànica a la Universitat de Barcelona, i un postgrau de Filologia Alemanya a la Universitat Humbolt de Berlín. Més endavant va cursar estudis de lideratge de juntes directives, enginyeria de telecomunicacions i informació tècnica, i estudis de lideratge femení a diverses universitats i centres d'innovació nord-americans.

L'any 1992 va formar la seva primera start-up a San Francisco, Califòrnia. Ha portat equips d'enginyeria global, transformació digital, infraestructura global, globalització de productes, continguts tècnics, i estratègia global d'empresa a corporacions americanes com Cisco Systems, Xerox, VeriSign, VMware, NetApp i Procore Technologies. El 2020 va ser nomenada la dona més influent del món en tecnologia per la revista Analytics Insight.