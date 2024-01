La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha demanat el cessament "immediat" de la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, per les seves crítiques al jutge Manuel García Castellón, instructor de la causa oberta a l'Audiència Nacional per terrorisme contra Tsunami Democràtic. Gamarra ha assegurat que les paraules de Ribera suposen "acusar de prevaricació" a un jutge i, en aquesta línia, ha opinat que el PSOE "cada dia s'aproxima més a l'independentisme". "S'està enterrant el programa històric del PSOE i s'està assumint el teledirigit i dictat per Puigdemont paraula per paraula, frase per frase", ha etzibat Gamarra. "És un sotmetiment vergonyós d'un partit històric a un pròfug de la justícia", ha agregat.

La secretaria general dels populars també ha carregat contra el pacte entre el PSOE i Junts per la cessió a la Generalitat de les competències en immigració i ha demanat detalls sobre l'acord. "El PSOE premia i paga amb unes competències que són exclusives de l'Estat a un partit que ells mateixos han qualificat de xenòfob i de ser el 'Le Pen' espanyol", ha apuntat Gamarra. A més, la secretaria general del PP ha alertat que el PP serà "el dic de contenció" de l'amnistia i ha avisat que utilitzaran "tots els recursos jurídics i polítics" que tenen a l'abast per evitar que una llei "il·legal, injusta i immoral" pugui tirar endavant. Gamarra ho ha defensat en la 26a Interparlamentaria del PP a Ourense, a Galícia, quan falta menys d'un mes per a les eleccions gallegues. A la cita també hi ha assistit el líder del partit a l'Estat, Alberto Núñez Feijóo.