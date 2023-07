Telecinco ha emès aquest dimarts, 4 de juliol, una de les entrevistes televisives més esperades dels últims anys. Ana Rosa Quintana, que en els últims temps s’ha posicionat com una de les veus més crítiques contra Pedro Sánchez, s’ha assegut amb el president del Govern 19 dies abans que se celebrin les eleccions generals. Una conversa que, com era d’esperar, ha estat marcada per la tensió.

Sánchez ha denunciat la campanya d’insídies de diferents mitjans de comunicació i de polítics dretes. En concret s’ha referit al ‘sanchisme’, una bombolla que «han anat inflant de manipulacions, de mentides i també de maldats», ha explicat el president. Al plató d’‘El programa de Ana Rosa’, un dels seus grans reptes, ha insistit que determinats mitjans de comunicació «han sobrepassat totes les línies vermelles». «S’ha dit que soc un obsés del Falcon, un superb, un prepotent, un colpista. A un president elegit democràticament se li diu que és un colpista. És més, s’arriba a dir la barbaritat que soc un filoetarra», ha exposat Sánchez. Cal recordar que molts d’aquests termes s’han utilitzat al magazín matinal de Telecinco durant la seva legislatura. Ana Rosa ha començat a parlar sobre ella a l’esmentar alguns dels atacs que rep a les xarxes socials: «Si jo li expliqués, president... Jo soc racista, xenòfoba i feixista». «¿Però sap el que passa? Que vostè té un plató i un programa de televisió on pot respondre a aquestes qüestions», ha replicat Sánchez, que ha mantingut la seva postura sobre l’«absoluta desproporció» que hi ha a les tertúlies. .@anarosaq muestra a @sanchezcastejon un dosier con todos sus editoriales hablando sobre él: "Se lo entrego para que me diga si hay algún insulto o mentira" #AR4J https://t.co/Pycc97iu1i — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 4 de julio de 2023 Un dels moments més aspres ha estat quan Ana Rosa ha mostrar en pantalla un plec de folis amb els durs editorials que ha escrit sobre Sánchez i que cada matí ha llegit davant els seus espectadors. «Els entregaré a algú del seu equip perquè em digui si hi ha algun insult o alguna mentida. ¿Hi ha opinions? Sí. ¿Crítiques? Sí. ¿Àcides de vegades? Sí. I de vegades també divertides», ha defensat. En aquell moment, el líder de l’Executiu ha recordat que «una cosa és l’opinió i una altra cosa són els fets». «No es pot passar de l’opinió als insults», ha comentat. «En aquestes tertúlies i anàlisis amb mitjans conservadors hem sentit dir que he mentit, que soc un president il·legítim.» ra.