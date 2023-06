El vídeo gravat a Mallorca s'ha viralitzat a Twitter i ha generat nombrosos comentaris sobre el català a Mallorca i sobre l' independentisme. Passa a la piscina d'un hotel de l'illa ple de joves, quan una noia entra al recinte amb biquini i coberta amb una bandera independentista catalana , que porta lligada al coll per un dels seus extrems i caient-li per l'esquena com a capa.

La reacció coral de tots els seus companys, que en aquests moments són a l'interior de la piscina, sorprèn perquè tots es tornen cap a la noia de l'estelada i li comencen a cantar 'Que viva España' , el pasdoble que va popularitzar Manolo Escobar , encara que a realitat el títol del tema és "Y viva España" i va ser compost el 1971 pels belgues Leo Caerts (música) i Leo Rozenstraten (lletra), que originalment ho van compondre en flamenc. Encara que a Espanya, la versió de Manolo Escobar és de 1973. I avui aquest pasdoble s'ha convertit en hinme no oficial de la Selecció Espanyola de futbol des de l'Eurocopa del 2008 i el Mundial del 2010.

Els comentaris al vídeo són nombrosos. Raimundo Clar opina: "Els mallorquins estem cansats que se'ns fiqui constantment al sac amb Catalunya amb tot allò dels “Paisos Catalans”, i que s'intenti parlar i legislar per nosaltres. És normal que aquesta sigui la reacció, encara que la noia se n'anirà més radicalitzada del que q va venir…" , assenyala aquest usuari de Twitter. Per la seva banda, Albert DM, replica: "Si porta una bandera anglesa, una italiana o una alemana, no dirien ni mu. Però als “Atapuercos” de viatge a Mallorca només els molestem els catalans".

Per la seva banda, Alex considera, també a Twitter: " I el millor de tot, és que molts d'aquests xavals votaran per primera vegada el 23J i ho faran per Vox, a, encara que potser hi ha algun peper entre tanta gent també no dic que no” . Herr Rock, després de veure les imatges, conclou que tot és una broma sense cap altra intenció que la diversió: "M'encanta que sigui entre rialles per les dues parts. Així hauria de ser sempre", apunta. I Willart afegeix amb ironia: "Que bona gent, així dóna gust anar a la piscina".