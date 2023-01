La revista Viajar, la primera que es va publicar a Espanya sobre aquesta temàtica, aprofita Fitur, la gran cita anual del turisme internacional a Madrid, per posar a la disposició del públic el Club Viajar, una plataforma de reserves on es poden trobar vols, hotels, paquets de viatges i tot allò que es necessita per gaudir d'una interessant escapada o unes vacances.

Dotada d'un motor d'última tecnologia quant a gestió de compra, el Club Viajar permet triar l'opció que encaixa millor amb les expectatives del client en preu, ubicació i qualitat, ja que s'actualitza en temps real mentre es fa la cerca.

La inspiració que els lectors de la revista en paper o els usuaris de la versió digital busquen a Viajar troba així la manera de materialitzar-se d'una forma còmoda, segura i amb la confiança que suposa saber que darrere de les seves recomanacions hi ha un equip qualificat de professionals.

Un amic a qui es pot consultar

De vegades es viu un moment de pànic a l'hora d'afrontar la programació de les vacances. Els dubtes es resolen moltes vegades amb una trucada a un amic viatger, que explica la seva experiència, les seves recomanacions i dona els millors consells perquè el merescut descans respongui a les expectatives. Aquest és justament l’objectiu que porta a terme la redacció de ‘Viajar’, perquè a través dels seus articles, vídeos o mapes interactius proposa els millors destins i les experiències més autèntiques. El Club Viajar arriba justament per cobrir el pas següent, l'adquisició del paquet de viatge o reserva d'hotel que encaixa perfectament amb la imatge creada del destí. El mateix Club disposa, a més, d'un servei per atendre els dubtes o preguntes dels usuaris. És, exactament, com trucar a un amic de confiança.

Lloc de trobada per a viatgers

El Club Viajar brindarà als seus subscriptors un autèntic espai de trobada, virtual i en persona, a través d'una sèrie d'esdeveniments i xerrades exclusius en què podran compartir la seva passió viatgera, parlar amb el seu fotògraf favorit o conversar amb l'autor de l'última guia de viatge publicada. Altres avantatges seran els sortejos periòdics d'estades o viatges pel simple fet de formar part de la comunitat del Club Viajar, així com descomptes en tota mena de productes relacionats amb el món del viatge, ja que l'oferta del Club no deixarà de créixer des del moment del seu llançament, aprofitant el moment de visibilitat privilegiat que suposa Fitur, que se celebra aquests dies a Madrid. Un dels atractius de la proposta és que ser part del Club no té cap cost per a l'usuari.

Tot un univers per explorar

La revista ‘Viajar’ compleix 45 anys d'existència el 2023, un fet insòlit a la premsa del sector. És natural que, amb el pas del temps, s’hagi hagut d'adaptar als nous gustos i necessitats dels seus lectors. La seva voluntat d’estar sempre atenta a les tendències del món del turisme es plasma ara en l'Universo Viajar, un conjunt format per una renovada revista en paper, una web interactiva i molt més inspiradora i el recentment presentat Club Viajar. Amb el mateix rigor i qualitat que l'ha caracteritzat des del seu naixement, la versió en paper es converteix en un producte més prèmium, amb noves seccions i continguts vinculats a la web de ‘Viajar’, on s'amplien els seus continguts i s'ofereixen informacions pràctiques complementàries. Per això ‘Viajar’ és la revista en línia de viatges més llegida d'Espanya. La suma del Club Viajar a aquest univers permet no només fer realitat el viatge somiat reservant-lo directament, sinó també accedir a les famoses Expediciones Viajar, propostes exclusives que es basen en les èpiques aventures del passat i que dibuixen un programa de viatge únic, acompanyat per autèntics coneixedors del destí i amb l'accés garantit a llocs impossibles de veure per lliure.

El Club Viajar és només una de les nombroses sorpreses que esperen als lectors i usuaris aquest any, que poden seguir els seus continguts a través de la web ‘viajar.elperiodico.com’ i gaudir de ‘club-viajar.es’ i de la revista mensual en paper. 'Viajar' disposa de l'estand 6C24 de Fitur fins diumenge que ve, on els visitants poden conèixer de primera mà tots els detalls de com funciona el Club Viajar.