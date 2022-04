El Front Polisario ha celebrat que el Congrés hagi aprovat aquest dijous la iniciativa de Podem, ERC i Bildu en favor d'un referèndum pactat sobre el Sàhara Occidental en el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU.

La delegació del Front Polisario a Espanya ha agraït "l'esforç i la generositat" dels diferents grups parlamentaris per a "recriminar" la postura del president del Govern, Pedro Sánchez, sobre el Sàhara Occidental i "reclamar el retorn al consens que sempre ha caracteritzat a la política exterior espanyola".

"Una solució realista, justa i duradora és aquella que el poble saharahui triï de manera lliure i transparent mitjançant un referèndum d'autodeterminació en el marc de Nacions Unides i que siga conforme amb les resolucions pertinents de la Carta de l'ONU", ha recordat el delegat del Polisario a Espanya, Abdulah Arabi, tal com resa un comunicat.

Arabi ha reiterat que "aquest és l'única fórmula acceptable" per a "culminar el procés de descolonització" del territori. "El Front Polisario reitera el seu agraïment, particularment a totes les persones de l'intergrup, conformat tant per membres del Congrés com del Senat", ha agregat.

Malgrat que el PSOE ha optat finalment per votar en contra desmarcant-se dels seus companys de Govern i dels seus aliats parlamentaris, la iniciativa ha tirat avant amb 168 vots a favor enfront de 118 en contra i 61 abstencions.