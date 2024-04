Pedro Sánchez ha reunit aquesta nit el seu nucli dur a Moncloa

La carta que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer pública on anuncia que sospesa la dimissió pels "atacs sense precedents" que ha rebut, ha provocat que bona part del seu govern i del partit li hagin demanat que continuï. Aquest dimecres a la nit, Sánchez va reunir a la Moncloa el seu nucli dur, amb la vicepresidenta María Jesús Montero al capdavant, segons han informat fonts de l'executiu. També hi eren, segons va avançar la Ser el titular de Justícia, Félix Bolaños, el de Transports, Óscar Puente, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.

Sánchez va tenir coneixement de l'obertura de diligències contra la seva dona, Begoña Gómez, aquest dimarts al vespre. Ja aleshores va fer una primera reunió amb el seu equip més pròxim per discutir els escenaris que deixava l'ofensiva promoguda pel sindicat d'ultradreta Manos Límpias. Aquesta primera reunió es va allargar fins a la matinada.

L'endemà a les 8.20 h el president espanyol va arribar al Congrés dels Diputats per assistir a la sessió de control a partir de les 9. Sánchez hi va entrar amb un posat molt seriós i es va reunir –com sempre abans d'una sessió de control- amb el secretari d'Estat de comunicació, Francesc Vallès, entre altres.

"En un dia com avui, i després de les notícies que he conegut, malgrat tot, segueixo creient en la justícia"

El president espanyol va respondre tres preguntes. Ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal li van treure la qüestió de la investigació de la seva dona, que ja era coneguda. Va ser en la resposta a Gabriel Rufián on Sánchez –per iniciativa pròpia- va fer la primera reacció i va dir: "En un dia com avui, i després de les notícies que he conegut, malgrat tot, segueixo creient en la justícia".

Després, segons fonts de Moncloa, Sánchez va escriure de la seva mà la carta que es va fer pública aquest dimecres, on anuncia que deixa en suspens la seva agenda, que sospesa la seva dimissió i que dilluns anunciarà la seva decisió. El president espanyol va demanar al seu equip que la pengés a les xarxes socials.

Al vespre es va produir aquesta nova reunió amb el nucli dur encapçalat per María Jesús Montero. Previsiblement les trobades continuaran en les pròximes hores, amb diversos escenaris oberts.