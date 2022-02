El PP ha guanyat les eleccions autonòmiques que s'han celebrat aquest diumenge a Castella i Lleó. Amb el 98,37% escrutat, l'actual president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, dependrà de Vox per seguir governant, ja que necessita 41 escons per governar i els populars en sumen 31, dos més que als comicis del 2019. Els ultres, en canvi, guanyen 12 escons respecte de l'anterior legislatura i en tenen 13, que amb els del PP sumarien majoria absoluta. El soci de govern de Mañueco havia estat fins ara Cs, que pràcticament desapareix del parlament autonòmic i passa de 12 a un procurador, que és com s'anomenen allà els diputats.

El PSOE s'ha quedat a la segona posició amb un total de 28 escons, set menys que el 2019, i difícilment podrà governar per falta de socis. Unides Podem tindrà un diputat i les candidatures regionalistes no sumen prou procuradors per decantar la balança. Concretament, Unió del Poble Lleonès ha obtingut tres escons; Sòria Ja, també tres, i Per Àvila es queda amb un.

La participació als comicis d'aquest diumenge, anticipats, ha arribat al 63,42%, lleugerament per sota del 65,79% de fa tres anys.

Abascal dóna per fet el pacte

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparegut davant de militants i simpatitzants a Valladolid al costat del seu candidat, Juan García-Gallardo, i ja ha donat per fet el pacte amb el PP de Mañueco. "Vox té el dret i el deure de formar govern a Castella i Lleó", ha clamat, i ha assegurat que al seu cap de llista "se li està posant cara de vicepresident".

Tot i això, Mañueco ha anunciat que iniciarà una ronda de contactes amb tots els partits que han obtingut representació, de gran a petit, per formar un govern "fort" i "que no depengui de mocions de censura". El candidat popular ha celebrat públicament els resultats i ha afirmat que "el futur de Castella i Lleó ha guanyat les eleccions". "Els castellans i els lleonesos hem parlat i hem decidit que governi el PP", ha asseverat.

Debacle de Cs

El líder de Cs a Castella i Lleó i qui havia estat vicepresident de Mañueco, Francisco Igea, ha reconegut la pèrdua de tots els escons menys el seu i ha lamentat que Vox aspiri a governar aquesta comunitat autònoma: "Avui no tenim res a celebrar". Igea, rival d'Inés Arrimadas quan el partit havia de decidir qui rellevaria Albert Rivera com a president, ha destacat que Cs, malgrat tot, no ha desaparegut, però ha deplorat que els comicis deixen una Castella i Lleó "més inestable".