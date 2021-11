La diputada de la CUP Mireia Vehí ha celebrat aquest dimarts que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, capitanegi les negociacions amb els agents socials per a la reforma laboral, però li ha recordat que calen "accions ràpides" en favor dels treballadors i li ha retret que només parli "amb els grans sindicats", en referència a CCOO i UGT, i no tingui en compte altres sindicats. En roda de premsa al Congrés ha expressat la seva preocupació pels acords que el govern espanyol hagi pogut assolir amb Europa en matèria laboral a canvi dels fons europeus.

Vehí també ha justificat l'esmena a la totalitat de la seva formació contra els pressupostos. Malgrat que ha admès que aquests són els pressupostos més expansius de la democràcia, ha recordat que ho són en base als fons europeus, no a la fiscalitat, i ha lamentat que els comptes no resolen "res" per reduir el nombre de ciutadans de l'Estat que viuen sota el llindar de la pobresa ni lluiten eficaçment contra el canvi climàtic. "Estem en una crisi climàtica sense precedents però no hi ha cap impost verd als pressupostos", ha afirmat. També ha recordat que el govern espanyol tanca la porta al referèndum i a l'amnistia.