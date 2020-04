Teatres i cinemes reobriran en la fase 2 del desconfinament amb butaca preassignada

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts 28 d'abril que els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reobrir durant la fase 2 del pla de desescalada de l'Executiu per la crisi del coronavirus, i es farà amb butaca preasignada i limitació d'aforament d'un terç. Es preveu que la fase dues no comenci fins a finals de maig i, segons el pla de desescalada, cada província hi entrarà en funció de la seva evolució davant la pandèmia.

Tal com ha detallat Sánchez, aquesta fase 2 serà la intermèdia dins del pla de sortida i s'aconseguirà "si es compleixen condicions i marcadors indicats". En el cas de l'oci i la cultura, inclosos en la citada fase, a més dels cinemes i teatres també s'ha referit a altres sectors.

Així, en aquesta fase seran possibles visites a monuments i altres equipaments culturals com a sales d'exposicions i de conferències, amb un terç del seu aforament habitual.

També es podran celebrar els actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats, amb un terç d'aforament, i si és a l'aire lliure seran possibles quan congreguin a menys de 400 persones, sempre que sigui assegut.

Cada fase tindrà un període mitjà de dues setmanes, i el dilluns 11 de maig totes les províncies que compleixin els requisits del panell passaran a la fase 1. A partir d'aquí, quinzenalment s'avaluarà el compliment de marcadors, tal com ha explicat Sánchez.