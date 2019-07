Podem llança una contraoferta: una vicepresidència social i tres ministeris

Podem ha llançat aquest dijous –a tres hores i 30 minuts de la votació d'investidura- una última proposta al PSOE per assolir un acord que faci possible la investidura de Pedro Sánchez. La formació de Pablo Iglesias apunta ara que assumiria una vicepresidència de Drets Socials, i els ministeris de Sanitat, Treball, i Ciència i Universitats. Tret de Treball, es tracta de les mateixes àrees que constaven a l'oferiment del PSOE a Podem que l'equip de Sánchez va filtrar a la premsa aquest dimecres al vespre, i que Podem assegurava que mai s'havia produït en aquells termes.

La contraproposta de Podem inclou d'aquesta manera una vicepresidència de Drets Socials i d'Igualtat que segons consta al document hauria d'assumir "competències per reformar el sistema de cures (educació 0-3) i dependència" i "assegurar la igualtat retributiva entre homes i dones i els permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles". A més "la vicepresidència s'ocuparia a més dels temes de memòria democràtica".

Pel que fa al Ministeri de Sanitat i Consum, Podem demana que tingui "competències per assegurar una sanitat universal real i frenar les privatitzacions del sistema sanitari, així com garantir el dret a l'eutanàsia".

El Ministeri de Ciència i Universitats que reclama Podem –segons el document- hauria de tenir "competències per augmentar el finançament en ciència i innovació al 2% del PIB al llarg de la legislatura, articular una carrera investigadora digna i convergir en la ràtio d'investigadors per habitant amb la mitjana europea". A més, hauria de tenir capacitat per baixar les taxes universitàries i augmentar les beques".

Segons Podem, la proposta té "voluntat de desbloquejar l'actual situació i de construir un govern de coalició progressista que abordi els grans reptes del nostre país".

La formació d'Iglesias assegura que aquesta contraproposta parteix del document que el PSOE va filtrar aquest dimecres al vespre, on apuntava que havia ofert a Podem una vicepresidència d'Afers Socials per a Irene Montero i els Ministeris d'Habitatge, Sanitat i Igualtat.

"La nostra voluntat és contribuir des del govern a augmentar el SMI, assegurar la igualtat retributiva entre homes i dones i seguir recuperant la memòria democràtica del nostre país", assegura el document de Podem.