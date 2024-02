La història de Vivogest es caracteritza per una trajectòria plena de dedicació i adaptació als canvis del mercat. L’empresa va ser fundada el 1987 per Arcadi Dabau a la ciutat de Figueres, es van especialitzar, en serveis d’assessorament fiscal i administració de finques. «Des del principi, ens vam esforçar per oferir als nostres clients solucions eficients i de qualitat en l’àmbit financer i de gestió de propietats», expliquen els responsables de Vivogest.

Després de gairebé dues dècades de creixement a Figueres, el 2007 va succeir un esdeveniment que marcaria un nou capítol en la història de l’empresa. Gena Dabau, filla d’Arcadi, es va unir a la companyia i va començar a treballar al costat del seu pare per aprendre el negoci. El seu entusiasme i compromís es van fer evidents ràpidament, i el 2016, Gena va assumir la gerència de l’empresa a causa del malaurat decés d’Arcadi Dabau. L’empresa va continuar prosperant amb l’objectiu de satisfer la creixent demanda dels serveis i aprofitar noves oportunitats de negoci. «No va ser fins al 2022 que vam decidir establir una segona oficina a la ciutat de Salt. Aquesta ubicació estratègica ens ofereix una posició avantatjosa per atendre els nostres clients a tota la regió i facilita el nostre accés a un mercat en constant desenvolupament», assegura Gena Dabau. A més del canvi d’ubicació, el 2022 van decidir fer un gir estratègic a l’empresa. Analitzant les tendències del mercat i avaluant les necessitats dels clients, van prendre la decisió d’enfocar-se exclusivament en la gestió immobiliària. «Aquest canvi ens ha permès especialitzar-nos i oferir un servei encara més centrat i personalitzat a les necessitats dels nostres clients», destaca Dabau. I afegeix que «mirant cap al futur, continuarem evolucionant i adaptant-nos a mesura que el mercat i les necessitats dels nostres clients canviïn». A més, asseguren que els emociona enfrontar els reptes i les oportunitats que els esperen i continuar oferint un servei de qualitat en el camp de la gestió immobiliària des de les seves oficines de Figueres i Salt. «La història de la nostra empresa és un testimoni de l’esperit emprenedor, la perseverança i el compromís», reafirmen. ADREÇA: Carrer Sant Antoni, 112. Figueres TELÈFON: 972 670 767 WEB: www.vivogest.cat