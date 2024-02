DKV ha assolit els 1.000 milions d'euros de cartera, una fita que l'actual pla estratègic 'Imagina (2021-2025)' havia establert per a l'any 2025.

El director general comercial de DKV, Pedro Orbe, subratlla que això confirma que la companyia és “una de les grans del sector i de les que creixen més, per sobre del mercat”.

Entre els factors que han contribuït a aquest èxit, Pedro Orbe destaca la proposta de valor i la qualitat del servei; una estratègia de multicanalitat encertada, basada en un govern exquisit dels possibles conflictes entre canals, i que converteix DKV en referent al sector; la capacitat d'establir aliances, amb alta flexibilitat i capacitat en la creació de models d'experiència de clients i proposta de valor conjuntes amb socis de la rellevància de Banesto, RGA, Reale, Sabadell, Zurich-Klinc, ING, etc.; una xarxa d'oficines comercials –120 actualment– liderades per empresaris que han apostat per DKV el seu projecte professional, representant la seva marca, venent els seus productes i prestant servei als seus clients a les localitats on estan ubicades; així com una xarxa de 3.000 corredors i 130 empleats de DKV que treballen dia a dia promocionant els productes de la companyia per tot el país.

L'11 de febrer del 1998, la companyia alemanya DKV AG va comprar l'aragonesa Previasa. Al llarg d'aquests anys s'han executat sis plans estratègics, on l'asseguradora ha experimentat a Espanya un creixement totalment sostenible i progressiu.

DKV ha passat de 128 milions d'euros en primes el 1998 a 876 milions el 2022, i es preveu que tanqui el 2024 amb més de 1.000 milions en primes. De fet, els darrers 2 anys i mig el creixement s'ha accelerat notablement, amb un increment de 200 milions des del juny del 2021.

Així mateix, DKV ha aconseguit assolir els 2 milions de clients, gairebé quintuplicant els 416.000 que tenia el 1998. Compta amb 41 sucursals, 50.897 punts de servei i 21 espais de salut.