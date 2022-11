Heco, la divisió de mobiliari del Grup Conesa, està activa a l’Alt Empordà des de 1955. Es dedica a la realització de mobles metàl·lics de qualitat per a les empreses. En l’actualitat destaquen en el sector per la personalització a mida de mobiliari per a tallers, magatzems i indústries, entre altres.

Els projectes es realitzen dins l’empresa per tenir contacte directe amb fabricació. Això permet agilitzar la presa de decisions en el disseny, optimitzant els recursos segons les necessitats de cada client.

Recentment, Heco ha llençat al mercat quatre productes nous. El primer és una caixa porta eines amb rodes i nansa, per poder-la desplaçar més còmodament un cop està plena, perquè acostumen a pesar molt per la seva capacitat de càrrega. Un altre avantatge és que permet treballar assegut i continuar tenint accés a eines petites dels laterals per facilitar encara més la feina als operaris. Tot això, sense perdre l’essència de la caixa d’eines tradicional.

Per altra banda, han innovat en un dels seus armaris més venuts integrant portes corredisses per poder oferir el mateix espai d’emmagatzematge sense envair les zones de pas. Un altre element que han incorporat al catàleg per a tallers i magatzems és una prestatgeria lleugera i molt versàtil. I, finalment, han dissenyat uns armaris amb calaixos per la configuració de taulells, simplificant mecanismes i augmentant el volum d’emmagatzematge.

Nova etapa

Al llarg d’aquest any, Heco ha treballat en un projecte «molt especial» per fer mobiliari per a la llar. «Ens sentim molt orgullosos de tornar a entrar al mercat domèstic amb una línia de disseny innovador respectant l’essència d’Heco», subratlla la companyia. Aquesta nova etapa els permetrà tornar a entrar en un sector on ja havien estat temps enrere amb Raquer.

La nova línia Heco Home sortirà al mercat el 2023 i, com que és un producte totalment desenvolupat i fabricat a les instal·lacions de Conesa, garanteix la mateixa qualitat i durabilitat que els seus productes dissenyats per al món industrial.

La trajectòria d’aquesta nova línia començarà amb la presentació dels productes de manera digital. Els primers a comercialitzar-se seran una barbacoa, un moble per a emmagatzemar llenya, un boteller de vins, un moble multifuncional amb rodes per poder tenir-ho tot a l’abast de la taula i un penja-robes mòbil.

Els orígens

Heco té els seus orígens en els anys seixanta, quan va començar la fabricació de mobles metàl·lics, patentant el 1962 el sistema d’obertura total de les caixes d’eines com a model d’utilitat 930 25 80. Avui en dia, la fàbrica de Figueres continua produint aquestes caixes d’eines i un ampli catàleg de productes per a tallers, indústries i ara també, mobles per a la llar. Amb la marca Raquer, la companyia també fabrica mobiliari auxiliar per a cuines i banys.