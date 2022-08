La pèrdua d’un ésser estimat sempre resulta dolorosa i, en la majoria de casos, és un dels processos emocionalment més difícils i durs pels quals hem de passar. Com afirma Paco Muñoz, responsable d’Àltima a l’Alt Empordà, “la societat està poc preparada per la mort i una defunció és sempre una experiència complexa. A més del daltabaix emocional, és un moment que implica haver de fer un seguit de passos i tràmits que sovint les famílies desconeixen”. Àltima facilita aquest procés a les famílies de l’Alt Empordà des del Tanatori-Crematori de Figueres, situat al carrer Grècia, 1, al polígon industrial Recinte Firal. A la comarca, l’empresa també gestiona el Tanatori de Llançà.

“Ajudem les famílies en tot el procés després de la pèrdua d’una persona estimada, les acompanyem i orientem en tot el procediment per fer-ne el comiat, des del moment de la recollida, el condicionament del difunt, la vetlla i la cerimònia, fins a la incineració o l’enterrament al cementiri, tant si disposen com si no d’assegurança de defunció”, explica el responsable d’Àltima a l’Alt Empordà. La funerària catalana és un referent en la gestió de serveis funeraris, on presta servei a totes les poblacions de la comarca. “Som una empresa de confiança per a les famílies altempordaneses, amb un servei d’atenció ben consolidat”.

En el darrer any, els serveis d’Àltima a la zona han obtingut una valoració per part de les persones usuàries del 9,10 sobre un màxim de 10.

En aquest sentit, en el darrer any, els serveis d’Àltima a la zona han obtingut una valoració per part de les persones usuàries del 9,10 sobre un màxim de 10. La xifra s’extreu a partir de les enquestes de satisfacció que es realitzen a totes les famílies usuàries, unes setmanes després del servei. “Fem servir un sistema d’avaluació aliè i extern anomenat NPS (Net Promoter Score) amb què és consideren aspectes com la qualitat de l’atenció rebuda, els equipaments o qualsevol altre aspecte relacionat amb el servei. Això ens permet treballar per continuar mantenint el nivell de qualitat i, també, per detectar qualsevol aspecte de millora", concreta Paco Muñoz.

Un dels aspectes que les famílies tenen més en consideració a l’hora de valorar el servei, “a més de les instal·lacions excepcionals” és el tracte rebut per part del personal. “Vam sentir-nos escoltats i molt ben atesos en tot moment, des de la recollida a l’hospital, fins a la persona que ens va assessorar en la tramitació i l’organització del funeral”, explica el Josep, usuari del tanatori de Figueres. En aquest sentit, Àltima s’encarrega de recollir el difunt allà on es produeixi la defunció, encara que sigui fora de l’Alt Empordà, a ciutats com Girona o Barcelona, per exemple. “Tant si la mort es produeix a un hospital, com ara Santa Caterina, el Trueta o la Vall d’Hebron, entre altres, a una residència o al domicili particular, ens encarreguem de fer la recollida del difunt allà on calgui i portar-lo als nostres centres de l’Alt Empordà”, puntualitza Paco Muñoz. “En aquests casos, el servei resulta molt més econòmic a les famílies, ja que en disposar de centres propis en aquests municipis, una única funerària (Àltima) pot encarregar-se de fer tot el procés i totes les tramitacions necessàries directament des de Figueres”.

A l’hora de dur a terme el ritual funerari, un altre aspecte fonamental és la cerimònia, que cada cop és més participativa, fruit d’una tendència creixent cap a fer celebracions de tipus laic amb musica en viu, que permeten fer un homenatge diferent, més personalitzat, a la vida del difunt, “incorporant elements com textos, projecció d’imatges de la vida del difunt, cançons que li agradaven... Són comiats amb una acollida molt positiva, perquè la família pot expressar millor les emocions i sortir-ne més reconfortada”, exposen des d’Àltima.

Hi ha una tendència creixent cap a fer celebracions de tipus laic, que permeten fer un homenatge diferent i més personalitzat.

A l’Alt Empordà, Àltima ofereix aquesta atenció personalitzada i adaptada a les persones en dol des d’unes instal·lacions multiconfessionals pensades per facilitar aquest procés, des d’un únic equipament d’una sola planta totalment accessible, sense haver-se de desplaçar a l’hora de fer la vetlla, la cerimònia o la incineració, ja que compta amb servei de crematori integrat. “Tenim una cura especial perquè aquests espais siguin el més confortables possible, perquè les famílies s’hi sentin còmodes, amb la intimitat i el recolliment necessaris en aquests moments”, comenta Muñoz. Les persones usuàries valoren principalment l’excel·lència de l’equipament, “l’amplitud de les sales de vetlla, còmodes i confortables, així com el fet que totes disposin de bany privat, guarda-roba i una zona per al refrigeri de la família”, amb un servei individualitzat de càtering, wifi i aparcament gratuït.

Per seguir garantint el nivell de qualitat de les seves instal·lacions, aquest juliol el tanatori de Figueres ha iniciat una remodelació per redistribuir i millorar els diversos espais, que es preveu que finalitzi en els propers mesos.

Serveis integrals de cementiris

La vocació de servei i la capacitat d’adaptació a les necessitats de les famílies són elements fonamentals a Àltima, amb una llarga trajectòria de més de 300 anys al sector. “Som una funerària consolidada a l’Alt Empordà, amb experiència en tanatoris però també amb capacitat de seguir desenvolupant-nos en l’àmbit de cementiris, garantint el mateix nivell de qualitat a les institucions que hi estan al capdavant, com ara els ajuntaments”, explica Muñoz.

Així, a l’Alt Empordà, Àltima està capacitada per poder dur a terme serveis específics de cementiris com l’assessorament per a l’adequació a la normativa vigent, la construcció d’osseres, la projecció de sepultures tradicionals com nínxols, tombes o panteons, segons les necessitats del recinte; o la construcció de solucions per a la incineració, com ara columbaris de diferents materials (marbre, ferro) o espais innovadors per al destí de les cendres. “A l’Alt Empordà, la cremació ja supera de fa temps el 60 %. És essencial que des de les funeràries i els cementiris disposem de solucions i espais adaptats a la realitat de la societat on vivim”, explica Paco Muñoz.

Àltima també assessora els ajuntaments sobre la importància de comptar amb espais dedicats al dol perinatal als cementiris, amb l’objectiu de contribuir a la normalització d’un tipus de pèrdua (la produïda durant l’embaràs o poc després del part) encara molt silenciada a la nostra societat. Un exemple en terres gironines és el memorial creat per Àltima al Cementiri de Ripoll.

Àltima també assessora els ajuntaments sobre la importància de comptar amb espais dedicats al dol perinatal als cementiris

Àltima disposa de maquinària específica (carretó elevador de tracció per eruga) per dur a terme de forma eficient i segura les tasques de manteniment i neteja dels cementiris (com ara l’emblanquinament de les parets de cara a Tots Sants, la reparació de sepultures, etc.). La funerària també està capacitada per realitzar inhumacions i exhumacions, amb personal propi de paleteria per assegurar-se la màxima qualitat en els serveis d’enterraments, l’arranjament de sepultures o la conservació dels propis cementiris.

Compromesos amb l’entorn

El desenvolupament dels serveis funeraris a Àltima no es concep sense el respecte i el compromís per l’entorn i el medi ambient. En aquest sentit, l’empresa va iniciar fa anys l’aposta per l’ús de fèretres i urnes ecològics. Des d’aquest 2022, el 100 % dels taüts emprats a les incineracions són d’aquest tipus, és a dir, elaborats amb fusta procedent de boscos de tala controlada, lliure de vernissos, teixits sintètics, vidres o elements metàl·lics.

En aquest mateix àmbit, Àltima també està renovant la flota de vehicles -comercials, ambulàncies de recollida i furgonetes per a trasllats dins de cementiris- perquè sigui 100 % elèctrica el 2024. La previsió, a tota la companyia, és de comptar amb 70 unitats elèctriques per dur a terme tots els desplaçaments i serveis locals així com de 70 punts de recàrrega arreu de Catalunya.

Suport al dol gratuït

Tot i que la pèrdua d’un ésser estimat sigui un dels moments més difícils de la vida de les persones, el ritual de comiat és emocionalment i socialment necessari. Hi ha casos, però, que per les circumstàncies en què s’hagi produït la mort o per situacions concretes de la família, el procés es complica. Des de l’Alt Empordà, Àltima ofereix un servei gratuït d’ajuda psicològica, amb professionals experts en dol i trauma. A més, l’empresa també disposa d’un servei d’atenció al dol 24 hores (900 533 264), gratuït i accessible tantes vegades com sigui necessari, tots els dies de l’any.