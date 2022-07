Estudi 9 és un atelier d’alta costura i estudi d’art, fundat per la parella creativa britanicoitaliana formada per Candy Anthony i Alex Di Silvestro, els quals han estat vinculats durant més de vint anys a Londres.

Candy Anthony és la fundadora i dissenyadora de Candy Anthony couture, una marca internacional d’alta costura especialitzada en vestits i complements únics, d’estil vintage, per a dones fetes a mida artesanalment, per a tota mena d’ocasions, com són casaments, festes, comunions, aniversaris, mare de la núvia, mare de comunió, cerimònies, etcètera. Els estils són personalitzables i el disseny inspirat als anys cinquanta i seixanta. El nivell dels seus productes, la professionalitat i el tracte personal del servei, queden reflectits en les cinc estrelles de ressenyes reals, i les més de dues dècades d’experiència acumulades a la botiga que tenia a Londres.

Alhora, Candy Anthony també dirigeix «The Candy Anthony Fashion Accademy», una acadèmia de moda en anglès, per a aspirants dissenyadors, que ofereix cursos d’introducció a la moda, disseny, il·lustració i patronatge (cal un nivell bàsic d’anglès).

El seu soci i marit, cofundador d’Estudi 9, és l’artista visual italianobritànic Alex Di Silvestro. El pintor està treballant actualment en una exposició única de retrats pintats de mig barrejat sobre llenç, en estil minimalista pop-contemporani. «Vull eliminar el que és innecessari per descobrir l’essència, sense el drama de l’artista», diu l’artista.

I és que les seves obres estan meticulosament pintades a mà amb pinzells ultrafins, colors vibrants fluorescents i cromos, i no presenten rastre de pinzell, sinó un efecte més pla, semblant a la serigrafia. La seva original tècnica està pensada per evitar qualsevol mena de pinzellada intencionada, per saltar-se la mateixa expressió emocional en l’execució, generant icones fredes i èpiques on la protagonista és la pura essència dels subjectes. Les seves principals influències van des de la música fins a la moda, des de la fotografia fins a l’street art i totes les formes de disseny, particularment dels anys seixanta, setanta i vuitanta.