L’Espai Mola Mercat de l’Escala compta ja amb una xarxa de més de 800 productors de proximitat. Salvador Isern Sala és qui impulsa Mola «pal de paller d’aquesta revolució de mercat cap a la producció sostenible i de qualitat».

Isern, que va guanyar la convocatòria dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà del 2020 amb el projecte Mola.cat, va començar el 2013, reunint creadors de diferents sectors: roba i tèxtil, alimentació, esport o llar entre altres. Ara ja són més de 800 productors de proximitat amb venda en botiga física i mercat setmanal. La venda en línia a través de www.mola.cat, es posa en marxa aquest pròxim divendres, 1 de juliol.

Els productors venen cada diumenge els seus productes a l’espai del mercat, de 9 a 2 del migdia. L’efecte Covid ha fet que la gent giri la mirada cap a qüestions importants, com és, per exemple, l’alimentació. La compra de proximitat fa que ajudis al veí i això repercuteix en tu mateix. Aquesta recerca de l’excel·lència es quedarà, apunta Isern.

Mercat de circuit curt

El primer Market Place de l’Empordà és un mercat de circuit curt: «Potenciem els petits productors a 300 km a la rodona de l’Escala i no enviem més enllà de 300 km tampoc, per minimitzar la petjada ecològica. Aquest circuit curt és beneficiós per a tothom, en poden sortir al voltant del noranta per cent dels productes». A més aquest radi d’acció inclou el sud de França, on es promociona la cerca de clients.

Després de realitzar diversos projectes d’emprenedoria fora de Catalunya, Salvador Isern va tornar a la comarca, on va crear un bon equip de professionals i va impulsar el projecte Mola.

Isern considera que rebre el Premi Emprenedor 2020 va ser un reconeixement al fet d’haver posat en marxa una xarxa de productors de proximitat amb venda en línia, el que va ajudar a millorar la credibilitat en el projecte i ajudar a donar-se a conèixer.

