Aquest dijous 16 de setembre JYSK obre la seva nova botiga a l’avinguda de la República Catalana, sense número, d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries. Amb aquest nou punt de venda, JYSK s’apropa al seu objectiu: arribar a un total de 100 establiments a la península Ibèrica en 2021. Fins al moment, l’escandinava JYSK ha aconseguit generar al voltant de 1.000 llocs de treball, xifra que la converteix en un referent empresarial en ple procés d’expansió i en un gran generador d’ocupació.

Des que l’any 2009 iniciés els seus passos al país, el gegant danès no ha deixat de créixer a escala internacional. Així, aquesta obertura de JYSK a Empuriabrava se suma als 82 establiments amb què la firma compta ja a escala nacional i als 15 de Portugal.

En aquest nou punt de venda, com en cadascun dels establerts arreu de la península Ibèrica, es respira una estètica danesa i una marcada línia nòrdica d’acord amb les tendències. Si hi ha alguna cosa que JYSK té clar és que no vol perdre la seva essència escandinava, alhora que ofereix preus altament competitius.

Prop d’un centenar de botigues

A més dels seus més de 90 punts de venda a la península Ibèrica i als més de 3000 en tot el món, els clients poden adquirir els seus productes a través de la seva botiga online a JYSK.es.

I és que el que caracteritza a la marca des dels seus inicis és la seva aposta per la filosofia Hygge. La serenitat, l’harmonia i la trobada de la felicitat en els petits detalls donen vida a la decoració nòrdica que JYSK exporta al món des de 1979.

