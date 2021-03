Dino, els gelats artesanals més naturals, a punt per assaborir la primavera

Les aromes dels millors gelats impregnen la primavera. Qui s'hi pot resistir! Gelati Dino, l'empresa de gelats artesans italians més gran d'Espanya i amb la seu central a Empuriabrava, marca la diferència. Dinou de la trentena de botigues Dino distribuïdes per tota la geografia espanyola estan obertes, després de l'aturada obligada per la pandèmia de coronavirus.

Si voleu assaborir els gelats Dino, no perdeu l'ocasió de fer una parada en qualsevol dels punts de venda que ja estan en ple rendiment a les comarques gironines i barcelonines, a Madrid i a Saragossa:

La Jonquera Gran Jonquera

Gran Jonquera Girona Espai Gironès

Espai Gironès Madrid Calle Mayor i Avenida Felipe

Calle Mayor i Avenida Felipe Barcelona La Roca Village, Gran Via 2, carrer Blai, plaça Revolució, L'Illa Diagonal, CC Arenas, plaça de Sarrià, Sants, Barceloneta i Rambla del Poble Nou

La Roca Village, Gran Via 2, carrer Blai, plaça Revolució, L'Illa Diagonal, CC Arenas, plaça de Sarrià, Sants, Barceloneta i Rambla del Poble Nou Saragossa Plaza del Pilar

Plaza del Pilar Roses Avinguda de Rodhe

Avinguda de Rodhe Empuriabrava Sant Mori, 7

Sant Mori, 7 Platja d'Aro Carrer Llevant

Carrer Llevant Sitges Primer de Maig

Nous projectes

El director de Marca & Projectes de Gelati Dino, Stefano Rosso, explica que es prenen la temporada amb cautela. «En primera instància, la plantegem com el 2020. Encara que tot indica que serà una temporada més bona, nosaltres preferim ser cautelosos», manifesta.

L'empresa d'Empuriabrava té una visió d'expansió des que es va fundar el 1978. I és per això que, tal com explica Stefano Rosso, en l'apartat de projectes tenen noves botigues en procés i renovacions de locals importants. «Alguns d'aquests projectes es podran consolidar el 2021, d'altres s'hauran d'esperar fins al 2022 per fer-se realitat. Per sort, encara tenim franquiciats i clients que creuen en la nostra marca i en el nostre projecte i això empeny l'empresa a millorar cada dia», es felicita el director de Marca & Projectes.

La situació actual

La planificació empresarial de Gelati Dino es fa sempre amb els peus a la terra i sense perdre de vista la realitat que ens envolta ara mateix. Per aquesta raó, Stefano Rosso no obvia com n'ha estat de complicat aquest últim any, no només per a la indústria gelatera, sinó per a la gran majoria dels sectors econòmics, a causa de les estrictes restriccions sanitàries. «El tancament dels tres mesos de l'any passat i la manca de turisme internacional ha minvat molt les vendes de les botigues. A més a més, la restauració s'ha vist molt afectada durant tot l'any 2020, un dels segments que cada vegada ha anat prenent més pes dins l'empresa», ha indicat l'empresari gelater, el qual confia en una temporada turística millor que la de l'any passat, sempre que la situació pandèmica ho permeti: «És factible pensar que el nivell turístic serà millor aquest any tenint en compte les vacunacions».

En tots els seus locals, la companyia gelatera gironina ha establert un protocol de seguretat per prevenir el contagi de la Covid-19. A les gelateries limiten l'aforament i estableixen una distància mínima entre clients. A l'entrada hi ha solucions hidroalcohòliques per desinfectar les mans i tot el personal porta mascaretes quirúrgiques. Al local, hi ha senyalitzacions a terra per crear un flux amb els clients per mantenir les distàncies de seguretat recomanades i es porta a terme una desinfecció constant de les superfícies de treball amb una solució hidroalcohòlica.

Contacte amb la terra

«A la nostra família, sempre hem valorat el contacte amb la terra». Aquest és un dels principals missatges de l'empresa als seus clients. Aquest afecte el traslladen a la seva feina, escollint ingredients de territoris particulars, cultivats amb amor, d'acord amb la saviesa que prové de la tradició. Els elaboren amb cura, tot mantenint intacte el seu origen i valor nutricional, de manera que el que la terra ha creat, ho puguin gaudir sencer.

Gelati Dino elabora uns gelats d'alta qualitat, seguint la tradició italiana. La cura artesanal dels seus processos i la investigació dels seus experts gelaters, els permet oferir experiències de plaer i gust a totes aquelles persones que saben apreciar el gelat autèntic, siguin quines siguin les seves necessitats i preferències nutricionals.

Tres generacions d'una empresa fundada a Empuriabrava el 1978

L'empresa empordanesa Gelati Dino va néixer el 1978, any en què el fundador, Dino Pavese, va obrir la primera botiga de la companyia a la marina residencial d'Empuriabrava. Tres generacions després i més de quatre dècades més tard, Gelati Dino s'ha convertit en una de les marques de gelat de referència del país. L'empresa segueix la tradició familiar, i avui en dia està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso.