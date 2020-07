Gelati Dino crea un nou grup que engloba les seves tres marques

L'empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, amb 42 anys d'experiència i amb la seu central a Empuriabrava, ha creat un nou grup, Gelati Dino Gruppo, que engloba les tres marques especialitzades en la venda a botiga, restauració i subministrament d'ingredients per a professionals del gelat artesà. La companyia agrupa les línies de negoci Gelati Dino (gelat que ven a les seves gelateries i els ecològics), Pavese Gelato Creativo (gamma de gelats que distribueix al sector de la restauració) i Compagnía del Gusto (proveïment d'ingredients per a gelaters artesans). L'empresa de gelats artesans més gran d'Espanya ja ha reobert, després d'estar dos mesos tancades per l'estat d'alarma, les 31 botigues -dues de les quals, estrenades recentment- que té a Catalunya, Madrid, Saragossa i Marroc.

Stefano Rosso, director de marca i tercera generació del negoci, explica que «durant els últims anys hem estat experimentant en nous sectors i ara, tot i la crisi de la Covid-19, ho hem consolidat amb la creació del nou grup. Sempre hem tingut diverses línies de producte i clients, però ara ho hem estructurat sobre les principals demandes que tenim. L'objectiu és duplicar els clients de restauració -actualment, un centenar- i la facturació dels productes ecològics. Dino ja és més que una botiga de gelats; venem als supermercats, preparem gelat pels restauradors, ingredients pels professionals del gelat artesà... ».

Cadascuna de les tres línies de Gelati Dino Gruppo té un enfocament diferent. La línia Gelati Dino és la marca insígnia del grup i defineix el propi gelat que ven a les seves gelateries (31 en total) a peu de carrer i als seus gelat ecològics per la gran distribució. «Dino només es coneixia per les nostres gelateries. Amb la línia Gelati Dino ens referim a les botigues en propietat i a les franquícies, i també els gelats de gamma ecològica que es troben als supermercats i que vam crear fa tres anys», afegeix Rosso. Totes les gelateries ja han reobert després d'estar dos mesos tancades per l'estat de l'alarma per coronavirus.

Pavese Gelato Creativo és la gamma de gelats pensada pel restaurador, que distribueix al sector HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries). «En aquesta línia ens dediquem a la venda de gelats exclusivament per a la restauració. És una gamma formada per dues categories; els sabors tradicionals, com vainilla, xocolata, sorbets de fruita i cremes de fruits secs; i els gastronòmics, amb sabors tan inusuals com el foie mi-cuit de Collverd o pebre de Sichuan». A més, ofereixen gelats a mida pel xef i treballen per restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics.

Compagnía del Gusto engloba ingredients i productes semielaborats que fabriquen i preparen des de les seves instal·lacions per vendre a professionals del gelat artesà. «Compagnía del Gusto és la marca de subministrament d'ingredients per a gelaters artesans que hem creat a través d'un intens treball de l'equip d'investigació i desenvolupament (I+D). Elaborem el producte per qui vol fer gelat amb la seva marca, nosaltres els hi oferim la base i ells l'acaben», apunta Rosso. Gelati Dino Gruppo són productors de la majoria dels ingredients que utilitzen, i comercialitzen tots els productes per fer gelat i creps, com cremes de xocolata, de pistatxo, preparat per creps, sucre invertit per fer gelat, sucre caramel·litzat i una base líquida congelada per elaborar gelat, entre altres.



Ingredients específics d'Itàlia i un procés d'elaboració pioner

El gelat tradicional Dino només es pot trobar a les seves botigues, mentre que els productes biològics es venen en supermercats i botigues especialitzades. Un dels factors que diferencien Gelati Dino Gruppo «és la seva aposta pel control minuciós de tot el procés productiu», diu Rosso. L'empresa compra el producte directament a l'agricultor, d'aquesta manera s'assegura que és originari i de màxima qualitat. Per exemple, els fruits secs -entre els quals els pistatxos i avellanes- i els cítrics -mandarina i llimona- provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d'altres zones d'Itàlia.

Els ingredients bàsics del gelat són la mantega, el sucre i la llet, i la seva elaboració es basa en crear el líquid, pasteuritzar-lo, madurar-lo en tines durant 24-48 hores i mantecar-lo en una màquina que li dona aire i congelació. En el procés de fer el producte, Dino va ser pioner en centralitzar la producció: «Vam ser la primera empresa europea en centralitzar tota la producció del gelat artesà, ja que a la nostra fàbrica es produïa tot el gelat, es feia una ultracongelació a -80º i es transportava a les botigues. Mai s'havia fet, vam ser pioners en el mercat i més tard altres empreses van utilitzar el nostre mètode. Des de fa anys congelem el líquid de gelat, l'enviem al punt de venda i allà el botiguer l'acaba de mantecar. Aquest procediment ens ha permès donar més qualitat al producte i augmentar la facturació», afirma Rosso.



Dues noves gelateries, reformes en tres botigues i 208 treballadors

En total, disposen de 31 gelateries. Seguint la seva política d'expansió, les últimes setmanes la companyia gelatera ha obert dues noves botigues, situades a la plaça de Sarrià de Barcelona i a la calle Mayor de Madrid. Aquests locals se sumen a la xarxa d'establiments que Gelati Dino Gruppo té situats arreu del litoral gironí i de ciutats com Girona, Madrid o Saragossa, i a Marrakech (Marroc). A més, ha reformat tres botigues (les del Poble Nou i de Gràcia, a Barcelona, i la de l'Espai Gironès, a Salt), un fet que, segons Rosso, ajudarà a incrementar la facturació.

Gelati Dino Gruppo és l'empresa de gelats artesans més gran d'Espanya i compta amb un total de 208 treballadors, dividits entre les gelateries i la central d'Empuriabrava. En total, produeix 450.000 litres de gelat a l'any, el que suposa que anualment fabrica 4,5 milions unitats de 100 ml. Serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons.

L'empresa empordanesa va néixer el 1978, any en què el fundador, Dino Pavese, va obrir la primera botiga a Empuriabrava. Tres generacions després i 42 anys més tard, Gelati Dino Gruppo s'ha convertit en una de les marques de gelat de referència del país. L'empresa segueix la tradició familiar, i a dia d'avui està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso.



Protocol de seguretat a les botigues i a la seu central per la Covid-19

Per evitar la propagació del coronavirus, Gelati Dino segueix un protocol de seguretat en les seves botigues i a la seu central. A les gelateries limiten l'aforament i estableixen una distancia mínima entre clients. A l'entrada hi ha solucions hidroalcohòliques per desinfectar les mans i tot el personal porta mascaretes quirúrgiques. Al local, hi ha senyalitzacions en el terra per crear un flux amb els clients per mantenir les distàncies de seguretat recomanades i es porta a terme una desinfecció constant de les superfícies de treball amb una solució hidroalcohòlica.

A la central d'Empuriabrava, el personal compta amb pantalles protectores, mascaretes quirúrgiques i solució hidroalcohòlica en totes les entrades i sortides de l'edifici. S'ha marcat una distància de seguretat obligatòria entre personal i mampares de protecció quan no es pot mantenir un interval d'espai. A més, durant aquest període s'ha facilitat el teletreball a aquells treballadors que no han pogut efectuar la feina presencialment.