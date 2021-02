El grup Immo365 consolida la seva presència a la província de Girona

Amb seu a Roses, Platja d'Aro i aviat Lloret de Mar, Immo 365® és un dels agents immobiliaris més importants de la Costa Brava. La seva especialització gira al voltant de l'adquisició, inversió, promoció i lloguer d'immobles: cases, estudis, edificis, masies i xalets, locals comercials i amarratges. L'agència destaca per la mida de la seva cartera immobiliària.

Les agències Roses i Platja d'Aro es van comprar a un grup local establert el 1975, cosa que va permetre perseguir reconeixements locals. El canvi de marca es va fer l'1 de gener de 2021, les agències immobiliàries de Roses i Platja d'Aro van passar a anomenar-se Immo365®.



La història de les empreses del grup des del 1975

La primera agència d'aquest grup es va obrir el 1975 a la Venècia espanyola, Empuriabrava, que és sens dubte una de les perles del Mediterrani. Trenta-tres anys després, el 2008, el grup va decidir expandir-se creant una agència immobiliària a Roses i una altra a Platja d'Aro el 2014. Les agències immobiliàries de Roses i Platja d'Aro se'n van fer càrrec el 2019. Els nous actors van adaptar ràpidament el format digital a l'estratègia de l'empresa. Des de llavors, les agències que s'han convertit en Immo365 s'han centrat en Internet i, des de llavors, han implementat una política de publicació digital combinada amb una visita virtual de les seves agències per obtenir un millor servei al client.



L'objectiu de la digitalització

Actualment, totes les agències del grup són agents clau en aquest sector, amb una àmplia cartera de més de 1.000 propietats a la Costa Brava, tant de lloguer com de venda: cases de vacances, xalets amb piscines, ports esportius privats, masies, apartaments, bungalows, apartaments amb vistes al mar, amarratges, estudis, solars i locals comercials. A més, el grup és membre de l'Associació Immobiliària Costa Brava (CBRAI) i treballa estretament amb els agents immobiliaris CBRAI.



Un nou logotip representa la nova marca Immo365®

Una nova marca significa un canvi en el posicionament, l'ambició, l'abast i els valors de l'estructura i, per tant, un nou logotip. Per descomptat, el grup ha desenvolupat un nou logotip que ressalta els colors que caracteritzen la Costa Brava, inclosos el cel blau, les aigües turqueses, la sorra i el so taronja d'aquest racó del paradís català. A més, aquest logotip ha estat dissenyat per revelar la identitat de les agències del grup Immo365® i reflectir la seva evolució i el seu desig de donar una nova dinàmica al mercat immobiliari a Catalunya, centrat en l'experiència, el servei i la innovació.

Un potent portal web

El canvi de rumb que vol fer el grup amb el llançament de la nova marca Immo365® ja és una realitat. Amb aquesta finalitat, l'agència ha creat un nou portal web immo365costabrava.com, disponible en set idiomes: català, castellà, francès, anglès, holandès, alemany i rus.



Una col·laboració d'una nova era

El grup treballa amb molts agents i agències i ofereix un servei de publicació gratuït per a agències en el seu portal web, cosa que els permet tenir accés a la tecnologia més avançada, rebre consultes de clients en temps real i sense filtrar. Tots els anuncis porten el logotip de l'agència que l'ha publicat per transparència. També tenen la política de publicar el bé només una vegada: primer arribat, primer servit. Immo 365® es posa a la disposició de les agències que desitgin contactar-hi per obtenir més informació.