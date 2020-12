Trenta anys marcant estil a Figueres

Han passat 30 anys des que Rosa Pérez va iniciar la seva trajectòria com a perruquera i estilista a Figueres, primer al carrer Nou i després al carrer Méndez Núñez, 41. En tot aquest temps, Perruqueria D'Ara ha participat en múltiples esdeveniments com ara des?lades de models, –organitzades per la protectora d'animals i diferents botigues de la comarca–, també ha presentat els seus pentinats al primer Fira Nuvis Figueres, celebrat al Teatre El Jardí i en espots publicitaris de TV3. A més, ha fet demostracions per a professionals del Gremi a Girona.

Mantenir-se sempre a primera línia per donar el millor a la seva clientela, ha estat possible gràcies a un procés de formació constant. Amb tan sols 16 anys va anar a congressos que es feien a París i des de 1993, «assisteixo anualment al Saló Internacional de Londres per conèixer les noves tendències». També s'ha format en diverses etapes al Centre de Perfeccionament de Madrid, Rizos, un dels més avantguardistes en el sector, així com a Frank Provost i a Barcelona, Cebado.

A Figueres, la seva clientela es benecia «d'un servei d'assessorament el màxim de personalitzat i del treball amb marques prestigioses del sector», destaca Rosa Pérez.

Com valora l'aprenentatge, cada any acull estudiants en pràctiques i també ha participat en el projecte EuroApprenticeship, acollint alumnes francesos d'intercanvi. Un fet reconegut per la Generalitat. Rosa Pérez creu molt en la joventut i per això, la clientela jove gaudeix d'un descompte. Enguany celebra tres dècades que han donat per viure experiències úniques. Reviu amb emoció el plaer d'haver pentinat en diferents ocasions Isabel Presley, l'estiu de 1993, i el seu fill, Enrique Iglesias.

«Tinc clientes molt fidels i estic molt agraïda a totes les persones i col·laboradors que m'han ajudat a arribar fins aquí. La nostra intenció és seguir oferint un servei actualitzat de moda a tota la gent que confia en nosaltres i a la qual esperem poder seguir atenent».

Perruqueria D'Ara