Professionalitat i estil propi a la nova barberia de Figueres

En Pakito i en Santi, dos amics de tota la vida, amb més de vint anys d'experiència en perruqueria i barberia, són les cares que hi ha darrere de Classic Barbers. El nou centre de Figueres va néixer fa sis mesos amb un estil propi marcat per la professionalitat dels seus dos impulsors.

En Pakito i en Santi són els seus impulsors. FOTO: BORJA BALSERA

Tot just estàvem en la primera etapa de desescalada de la primera onada quan aquests dos joves van decidir obrir les portes del nou saló, ubicat al barri de la Creu de la Mà de Figueres. «Vam veure el local a principis d'any i teníem previst obrir el març, però amb tot això vam haver d'esperar a la primera setmana després del confinament», explica en Santi.

Néixer en aquesta atípica temporada els ha permès començar amb l'adaptació feta. Serveis per cita prèvia, espai senzill i limitat per només atendre una persona per professional i totes les mesures sanitàries exigides. A més, una particularitat que els distingeix és que calculen els serveis de 40 minuts, i no de 30 com és habitual, «així el tracte és diferent i entre un client i un altre tenim temps».

Amb molts clients els uneix un lligam d'amistat. FOTO: BORJA BALSERA

Implicats en el sector des de fa més de vint anys, han començat el projecte amb la confiança de desenes d'homes que ja coneixien l'art de les seves mans, «i amb molts ja ens uneix una amistat», expliquen.

Les seves portes estan obertes de dimarts a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia i de les 3 a 2/4 de 9 del vespre. Els dissabtes fan horari intensiu de 8 a 4 de la tarda.



Classic Barbers